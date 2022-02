Doc – Nelle tue mani: Beatrice Grannò, con il suo inseparabile compagno commuove il pubblico

Il successo della serie con protagonista Luca Argentero la sta portando alla ribalta. Ha conquistato tutti in una delle sue ultime apparizioni

Abbiamo imparato ad apprezzarla per il suo grande talento recitativo. Ma Beatrice Grannò non smette mai di sorprenderci. E, questa volta, lo fa con la sua voce. Impossibile non ascoltare e riascoltare di cosa sia capace la giovane e brava attrice conosciuta per la serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”. Deliziatevi insieme a noi!ù

Giovanissima, appena 28enne. Nata a Roma, ben presto dimostra grande affinità con diversi tipi d’arte. Per lei l’esordio è precoce: poco più che 20enne la vediamo nella fortunata fiction con Terence Hill, “Don Matteo”. Ma è solo l’inizio perché poi recita anche in un’altra fiction RAI, “Il capitano Maria”.

Nonostante la giovane età ha già avuto il privilegio di lavorare con registi importanti come Cristina Comencini in “Tornare”. Vince inoltre la prima edizione del Premio RB Casting al Miglior giovane interprete Alice nella città al Roma Film Festival 2019.

Un talento frutto dei suoi studi a Londra: tra il 2013 e il 2016 frequenta la scuola di recitazione East 15 Acting School. A Londra fa parte di una compagnia teatrale che mette in scena soprattutto commedia assurda vicina al clowning, quasi un teatro di strada.

Ovviamente, il successo vero, più grande, è proprio con “Doc – Nelle tue mani”, fiction che sta facendo il boom di ascolti grazie alla bravura di Luca Argentero, ma anche della stessa Beatrice Grannò, che interpreta Carolina Fanti.

Una voce che emoziona

Ma, come abbiamo detto, il talento di Beatrice Grannò non è solo recitativo, anzi. Da sempre la brava Beatrice è appassionata di danza contemporanea, pattinaggio artistico e musica.

Polistrumentista, dato che compone, canta e suona il pianoforte, le percussioni e l’ukulele. Negli ultimi anni di liceo, a Prato, entra a far parte di un’accademia di musical.

Il successo della serie con protagonista Luca Argentero la sta portando alla ribalta. E, quindi, non deve sorprendere, che la nostra giovane, bella e brava Beatrice sia, sempre più spesso, ospite delle trasmissioni televisive.

In una delle sue ultime apparizioni in tv, quindi, ha dato un saggio della sua immensa bravura, sia nel maneggiare l’ukulele, ma anche nel canto. Una voce dolcissima, ma, allo stesso tempo, molto intensa, che ha conquistato l’intero studio televisivo.

Che, alla fine, l’ha quasi interrotta con un applauso, tanto forte, quanto spontaneo. Ascoltiamo insieme questo talento totale che risponde al nome di Beatrice Grannò.