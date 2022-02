Enzo Miccio, è pronto per il grande passo ma non si tratta di matrimonio: “una storia complicata”

Il wedding planner più amato d’Italia, Enzo Miccio, si è aperto durante un’intervista parlando della sua relazione con il compagno Laurent Miralles.

Enzo Miccio, noto per programmi come Wedding Planners e Ma come ti vesti? su Real Time, è uno stilista, organizzatore di eventi e conduttore televisivo.

Recentemente invitato come ospite nella trasmissione Verissimo, Enzo ha raccontato della sua relazione con il compagno Laurent Miralles. La loro è una storia importante, come spiegato dallo stilista, che si sente pronto per compiere un grande passo.

La carriera dello stilista

Nato e cresciuto a Napoli, Vincenzo Miccio – detto Enzo – si è trasferito a Milano, dove ha frequentato l’Istituto Europeo di Design. Successivamente, si è avvicinato al mondo della moda, organizzando eventi e collaborando con un noto ufficio stampa.

Nel 2001, ha dato vita alla sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Dopo otto anni, ha aperto la Enzo Miccio Academy: nella sua accademia, Miccio tiene corsi per chi è interessato ad entrare nei campi dell’organizzazione di matrimoni, della moda e della cura della propria immagine.

Nel 2005 è apparso in televisione per la prima volta, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners. In seguito, ha condotto Ma come ti vesti? insieme a Carla Gozzi.

A partire dal 2006, lo stilista ha cominciato ad organizzare i matrimoni di diverse celebrità, tra le quali Valeria Marini e Giovanni Cottone, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi e Afrojack ed Elettra Lamborghini.

Recentemente, Enzo ha preso parte ai programmi Abito da sposa cercasi – Palermo (nel 2019), Pechino Express (nel 2020), Abito da sposa cercasi – Puglia (nel 2021) e Back to School (nel 2022).

La storia d’amore con Laurent

Verso la fine del mese di gennaio, Enzo Miccio è stato invitato a Verissimo, dove si è aperto con il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin parlando della sua attuale relazione. Solitamente, lo stilista è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Enzo è fidanzato con il compagno, Laurent Miralles, da cinque anni e mezzo. La sua metà vive a Parigi e, nonostante la loro sia una storia molto importante, è “complicata” a causa della distanza.

“Ci vuole forza e tanto coraggio, è difficile” ha spiegato, aggiungendo che la situazione è stata resa ancora più dura dal Covid. L’amato wedding planner, proseguendo, ha rivelato di non essere intenzionato a sposarsi al momento.

Miccio, anche se al momento non ha in programma il matrimonio, desidera compiere un altro passo altrettanto importante. “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita” ha dichiarato.

Successivamente, lo stilista ha aggiunto: “Bisognerebbe anche avere un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse“.