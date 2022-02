Filippa Lagerback, tanto dolore dietro una patologia che non sapeva di avere | Ha imparato a conviverci

Svedese, naturalizzata italiana, da anni convive con questo problema. Che a volte è invalidante. Ecco come ha scoperto le cause

48enne, ex modella svedese, naturalizzata italiana grazie al suo matrimonio. Da anni è al fianco di Fabio Fazio in “Che tempo che fa”. Stiamo parlando, ovviamente, della bella Filippa Lagerback. Sempre sorridente e gioviale, forse non sapete che, in realtà, Filippa ha patito per anni una dura malattia da affrontare. Ecco come l’ha scoperta.

Inizia la carriera come fotomodella in madrepatria. Ma ben presto raggiunge il successo in Italia. Prima con alcuni spot televisivi, poi con una presenza sempre più costante nei programmi trasmessi dalle nostre emittenti. La vediamo in numerose trasmissioni al fianco di Fiorello, ma anche di Marco Balestri e Gene Gnocchi.

A partire dalla primavera del 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show “Che tempo che fa”, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata. Proprio Fabio Fazio l’ha voluta, insieme all’altra fedelissima Luciana Littizzetto al Festival di Sanremo del 2013, condotto dal noto presentatore genovese.

Come detto, Filippa Lagerback è anche cittadina italiana, per via del proprio matrimonio. Dal 2001 è legata sentimentalmente al presentatore radio-televisivo Daniele Bossari, da cui ha avuto una figlia, Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello.

Nel novembre 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari ha fatto alla Lagerbäck la proposta di matrimonio, che lei ha accettato. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, vicino a Varese.

La malattia di Filippa Lagerback

La nostra Filippa è molto attenta al proprio fisico. Per questo, nonostante si avvicini alla soglia dei 50 anni, è sempre in splendida forma. Grande appassionata di ciclismo.

Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto “In bici con Filippa”. Una passione che è diventata anche un’opera letteraria: il 10 aprile 2013 pubblica il suo primo libro “Io pedalo. E tu?”.

Nonostante la sua indole atletica, Filippa per anni ha patito dei forti dolori alla schiena. Sia quando faceva la modella, sia nei suoi spostamenti di lavoro. A volte il dolore diventava insopportabile.

Poi, dopo anni, grazie all’aiuto di un fisioterapista amico di Daniele Bossari, è riuscita a capire i motivi di tali problemi.

Filippa, infatti, ha una gamba leggermente più corta rispetto all’altra: “Per questo tendo ad appoggiarmi sul fianco sinistro e a creare uno scompenso nella postura, che poi genera i miei dolori”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Daniele Bossari: da idolo dei giovani su MTV a papà modello | La figlia oggi è maggiorenne Foto

Ma da tempo, la bella Filippa ha imparato a convivere con questo problema e con i suoi dolori. E continua la sua carriera televisiva.