Gerry Scotti, ha capito tutto | Ha scelto l’altro lavoro per il futuro – FOTO

Gli ultimi mesi, difficili per tutti, lo hanno visto anche ammalarsi di Covid. E’ stato ricoverato e si è temuto il peggio. Ma, fortunatamente, tutto è andato per il meglio per il nostro amato Gerry Scotti. Al suo ritorno a casa ha anche ringraziato il personale dell’Humanitas. In quelle difficili settimane ha avuto un pensiero fisso. Che, oggi, celebra sul proprio profilo Instagram.

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Milanista doc, ha condotto circa 800 prime serate e si avvicina alle 10.000 puntate negli orari di punta. Insomma, probabilmente il conduttore che più rappresenta la svolta televisiva data da Berlusconi con Fininvest.

I suoi esordi, però, sono in radio. Come dj. Una passione, quella per la musica, che Gerry Scotti non ha mai abbandonato. Spulciando il suo profilo Instagram, diverse sono le immagini che lo ritraggono insieme al noto dj Linus.

Ma, ovviamente, il grande successo è in tv. Rigorosamente con Mediaset. Infinita la lista di trasmissioni di enorme popolarità. Solo qualche nome, a titolo di esempio: “La sai l’ultima”, “Buona domenica”, “Il Quizzone”, “Passaparola”, specializzandosi così nei programmi a quiz. E’ giurato di “Tu sì que vales” e, ovviamente, conduttore di “Striscia la notizia”. Da segnalare, infine, “Chi vuol essere miliardario” e, con l’arrivo dell’euro, “Chi vuol essere milionario”.

La grande gioia di Gerry Scotti

Volto ormai familiare, quindi. Conduttore di programmi di grande successo. Capace di far sorridere tutti ironizzando anche sul suo sovrappeso. Non si può non amare Gerry Scotti.

Gli ultimi due anni, quelli della pandemia da Covid-19, sono stati difficili per tutti. Anche – e soprattutto – per il popolare conduttore. Ha rischiato la vita, ammalandosi di Covid. E in quelle difficili settimane ha avuto un pensiero fisso.

In quel difficile periodo, infatti, Gerry ha pensato più volte alla nipotina Virginia, che stava per nascere. Lì, nel reparto dell’Humanitas, Gerry Scotti ha pensato molto alla sua vita.

E ha alimentato la forza di uscire dalla drammatica malattia proprio per poter vedere e abbracciare la piccola Virginia. “Io ci voglio essere” ha dichiarato il celebre conduttore una volta sconfitto il Covid.

E, oggi, fortunatamente, Gerry ha messo alle spalle quel difficile momento. E può godersi la piccola Virginia, che, ovviamente, si chiama come lui. Dato che, come sapete, Gerry Scotti all’anagrafe è Virginio Scotti. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, il noto conduttore è mano nella mano con la bimba.

“I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie nella vita” scrive. Come non essere d’accordo.