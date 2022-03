Riconoscete questa mamma con le sue figlie al mare? Oggi è una tra le famiglie più famose d’Italia

Di personaggi famosi, italiani e non solo, ce ne sono tantissimi. Ma li avete mai visti quando erano dei perfetti sconosciuti? Come queste quattro persone al mare, le riconoscete?

Di persone ormai diventate famose ce ne sono tante. veri e propri personaggi di successo, che hanno raggiunto traguardi incredibili nel lavoro come nella propria vita privata.

Come questo bellissimo quadro familiare, caratterizzata dalla presenza di ben quattro persone al mare. Ma di chi si tratta? Prima di arrivare al “tema caldo” dell’articolo, proviamo a darvi qualche indizio su di loro.

Innanzitutto, si tratta di una madre e di tre figlie, tutte biondissime. La mamma, ha dedicato la sua intera carriera alla scrittura. E’ nata a Novara ma ha origini siciliane e vive attualmente a Cremona.

In passato ha lavorato pure come vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Anche le tre bellissime ragazze che hanno posato al suo fianco qualche anno fa non possono lamentarsi per quanto raggiunto ormai da tempo.

La primogenita soprattutto, dato che oramai è un volto rinomato in tutta Italia ed anche lei è diventata madre.

La secondogenita è decisamente meno famosa, dato che ha scelto di seguire le orme di suo padre, dentista, diventando a sua volta un’affermata dentista di Cremona. E’ peraltro poco attiva nel mondo dei social media.

Non si può dire lo stesso di sua sorella maggiore e di quella minore. L’ultima donna di casa, infatti, ha seguito le orme della primogenita ed è molto seguita su Instagram ed anche molto famosa.

Loro due lavorano attivamente nel mondo dei social network e della moda. Allora, avete capito di chi stiamo parlando?

Va bene, se non sono bastati questi indizi, ve lo sveliamo: le protagoniste “misteriose” sono Marina di Guardo, madre di Chiara, Francesca e Valentina Ferragni.

Famiglia Ferragni, da una foto al mare al successo: carriera e vita privata

La famiglia Ferragni, anche se in assenza di papà Marco, è protagonista assoluta in Italia negli ultimi anni. Soprattutto grazie a Chiara. La famosissima influencer e fashion blogger ha ottenuto davvero tutto dalla sua vita.

Diplomata, non laureata (si è ritirata per scelta sua) e tanta soddisfazione grazie ad internet ed alla moda. Il suo talento e la sua personalità hanno fatto e continuano costantemente a fare la differenza nel suo settore.

Oltre al suo lavoro, poi, è felicemente sposata con il rapper Fedez. La coppia ha due figli, Leone e Vittoria. Anche Francesca e Valentina, come detto, possono essere soddisfatte di quanto raggiunto nella propria vita.

Francesca è fidanzata da oltre dieci anni con Riccardo Nicoletta, appassionato di musica e che ha fatto breccia da tempo nel suo cuore. E Valentina?

Pure lei opera nel settore della moda ed ha ottenuto non poco successo, attirando le attenzioni dei più importanti marchi. La terza figlia della famiglia Ferragni, peraltro, vanta quasi quattro milioni di followers su Instagram.

Anche lei è occupata sentimentalmente. Nel suo caso, con Luca Vezil. Da mamma Marina a Valentina; per quelle quattro bellissime bionde, da quel nostalgico e fantastico scatto al mare, di cose ne sono cambiate: e decisamente in meglio.