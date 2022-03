Uomini e Donne, tragedia vissuta da tutto lo staff | Momenti difficili da cancellare

Il programma Uomini e Donne ha vissuto una momento tragico e drammatico: la scomparsa di uno dei suoi protagonisti.

Non solo corteggiamenti, sorrisi e storie d’amore nel programma Mediaset Uomini e Donne. I produttori, protagonisti e fan dello show hanno infatti vissuto un momento tragico e drammatico: ovvero la scomparso di uno dei suoi corteggiatori.

Lo scorso novembre è infatti venuto a mancare uno degli ex cavalieri del Trono Over: si tratta di Riccardo Francesco Ravalli, che è venuto a mancare all’età di 39 anni a causa di gravissimo incidente stradale.

L’uomo era nata a Catania, in Sicilia, ma da tempo risiedeva in Toscana in provincia di Pistoia. Il siciliano era un ex albergatore che aveva conosciuto il successo e l’amore dei fan nel 2020 partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne, nella categoria Over.

Nel programma di Maria De Filippi, Ravalli aveva avuto l’occasione di corteggiare la dama Daniela Di Napoli. Tra i due ci fu una relazione, che si rivelò però di breve durata dato che il loro amore non era mai nato del tutto.

In seguito, non era rimasto molto tempo nella trasmissione per cercare un nuovo amore e si era quindi allontanato dai riflettori della televisione. Poi il tragico incidente.

Uomini e Donne, Riccardo Francesco Ravalli perde la vita in un incidente: il fatto

Riccardo Francesco Ravalli ha perso la vita in un incidente stradale sull’autostrada del Brennero, mentre era alla guida di un furgone. Il veicolo, per causa non accertate, si è schiantato contro un mezzo pesante che procedeva davanti a lui.

L’impatto è stato particolarmente violento e a nulla è valso l’intervento del 118, intervenuto sul posto anche con un elicottero. I Vigili del Fuoco, inoltre, hanno dovuto lavorare per diverso tempo prima di riuscire a estrarre il corpo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Illeso, invece, il conducente del veicolo tamponato. L’ipotesi più probabile è che a scatenare l’incidente sia stato un malore subito da Ravalli o un colpo di sonno.

Immediato il cordoglio di Maria De Filippi che attraverso i suoi profili social ha scritto: “Una notizia davvero triste che colpisce il mondo di Uomini e Donne. Il nostro pensiero va alla famiglia del ragazzo”.

Un bellissimo pensiero per l’uomo è arrivato anche da un’ex dama del programma, ovvero Luisa Anna Monti che su Instagram ha speso parole di stima e affetto per Ravalli: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao, Riccardo”.