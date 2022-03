Rihanna, questa volta si è superata! Viene, però, travolta dagli insulti sul web

Il web si divide di fronte agli scatti di Rihanna durante la Paris Fashion Week: la futura mamma ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con il suo outfit.

Lo scorso mese, la cantante ed imprenditrice ha annunciato di essere incinta. Due anni fa, Rihanna ha reso pubblica la sua relazione con il rapper ASAP Rocky.

L’artista, che da anni supporta il movimento della body positivity, ha deciso ormai di portare il suo attivismo ad un livello successivo.

Da quando ha annunciato la gravidanza, infatti, ha cominciato a mostrarsi con outfit sempre più sensuali. In questo modo vuole esaltare con fierezza il suo corpo in dolce attesa.

“In questo momento sto davvero spingendo l’idea del sexy” ha dichiarato in un’intervista a Refinery29. “Quando le donne rimangono incinta, la società tende a farti sentire come se ti dovessi nascondere, come se non fossi sexy in questo momento” ha proseguito.

“Quindi sto provando cose che forse non avrei nemmeno avuto la sicurezza di provare prima di essere incinta” ha spiegato in conclusione.

La carriera da cantante a imprenditrice

Dal suo debutto a 17 anni con l’album Music of the Sun e la hit Pon de Replay, Rihanna si è affermata come cantante a livello mondiale. Per poi cimentarsi anche nella recitazione e nell’attività di imprenditrice.

Singoli come Umbrella, Don’t Stop the Music, Rude Boy, What’s My Name?, Diamond e Stay hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo. Rihanna, durante la sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 9 Grammy Award, 13 American Music Awards e Billboard Music Award.

Oltre alla musica, l’artista ha recitato in diversi film. Il suo debutto è avvenuto sul grande schermo con Battleship nel 2012. Successivamente ha preso parte ad altri film come Ocean’s 8 e Guava Island.

Negli ultimi anni, Rihanna si è dedicata maggiormente all’imprenditoria. Nel 2017 ha lanciato la sua prima linea di cosmetici, Fenty Beauty. L’anno successivo ha ampliato la sua attività, fondando la linea di biancheria intima Savage x Fenty. Nel 2020 è arrivata anche Fenty Skin, linea di prodotti per la cura della pelle.

Dopo essere stata nominata ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria di Barbados, il 30 novembre scorso è stata nominata “eroina nazionale” in occasione della cerimonia di proclamazione della Repubblica di Barbados.

Nel 2021, Rihanna è stata indicata come l’artista femminile più ricca del mondo dalla rivista Forbes.

Le critiche sui social

Rihanna e ASAP Rocky sono stati avvistati durante la Milano Fashion Week e l’imprenditrice è stata fotografata alla sfilata di Dior a Parigi.

Con una lingerie nera ed un babydoll trasparente in rete, stivali lucidi neri con tacchi a spillo ed un trench nero di pelle lucida, Rihanna ha lasciato tutti a bocca aperta.

Questa volta si è veramente superata: l’artista ha voluto esaltare le sue forme, sfidando chi pensa che una donna incinta non dovrebbe mostrarsi eccessivamente.

Gli scatti, condivisi sui social, hanno dato il via ad una serie di commenti contrastanti. In molti hanno criticato l’outfit dell’imprenditrice definendola “volgare” e “fuori luogo”. Secondo questi utenti, Rihanna si sarebbe spinta troppo oltre mostrandosi “mezza nuda”.

Tra i commenti di insulti, emergono altri utenti che difendono l’artista sostenendo la sua libertà di “indossare quello che vuole” perché, in ogni caso, continua ad essere una bellissima donna a proprio agio col suo corpo.