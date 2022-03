Wonder Woman, ricordate l’eroina degli anni ’80? Ecco che fine ha fatto oggi

Chi non ricorda la sensualità e la femminilità della fantastica Wonder Woman, eroina degli anni ’70? Interpretata da Lynda Carter che, con il suo fare ammaliante, combatteva il crimine conquistando il cuore di tutti. Ma che fine ha fatto oggi?

Tutti ricordiamo Wonder Woman, la super eroina basata sulle avventure del personaggio dei fumetti DC Comics ideato da William Moulton Marston e interpretata dalla meravigliosa Lynda Carter.

L’attrice oggi ha 71 anni e, ormai, è da più di sessant’anni che calca le scene!

Nasce in Arizona nel 1951 e avvia la sua brillante carriera addirittura a 5 anni, prima come musicista, poi come solista nella band Just Us.

La svolta della carriera nel momento più buio

La svolta della sua carriera, però, arriva a 21 anni, dopo aver conquistato la fascia di Miss Arizona e aver rappresentato gli Usa nella competizione di Miss Mondo.

L’attrice si trova in una situazione economica disperata, con soli 25 dollari nel conto corrente.

Ma nel 1972 viene notata e ingaggiata per interpretare il ruolo dell’indimenticabile eroina che le cambierà la vita: Wonder Woman!

Ottenuto il ruolo della supereroina, facendosi notare tra più di duemila attrici in lizza per la parte, la Carter capisce che la sua vita avrebbe preso una piega diversa.

Negli anni, infatti, la serie spopolò, dapprima in America e poi in tutto il mondo valorizzando il ruolo delle donne con un personaggio dal fascino travolgente con la forza e la potenza del suo “collega” Superman.

La sua carriera cinematografica e televisiva

L’attrice, oltre che nel fortunatissimo telefilm Wonder Woman (1975-1979) andato in onda in Italia a partire dagli anni ’80 e che l’ha resa famosa, ha partecipato a numerose altre serie televisive.

Tra queste ricordiamo: Starsky & Hutch (1976), L’ultimo dei Mohicani (1994-1995), Law & Order – Unità vittime speciali (2005) e Smallville (2007).

Nel 1976 la Carter debutta anche al cinema con il film Il mondo violento di Bobbie Jo ragazza di provincia. Poi partecipa a qualche altro film tra il 1993 e il 2017 fino ad ottenere un cameo nel 2020 in Wonder Woman 1984 con Gal Gadot.

Come è diventata oggi?

La celebre attrice Lynda Carter, nonostante sia soprattutto ricordata per l’iconico personaggio di Wonder Woman, ha saputo reiventarsi. Ha spaziato tra le più disparate attività.

Negli anni è ritornata al suo “primo amore”, la musica, e si è occupata anche di doppiaggio, dando voce a molteplici personaggi di famosi videogiochi.

Ma, memore dell’importante significato che Wonder Woman aveva avuto negli anni passati, oggi spende gran parte del suo tempo impegnandosi attivamente per la difesa dei diritti delle donne nel mondo del lavoro e di quelli della comunità LGBT .