Amici, Kledi Kadiu sparito dalla tv: ecco che fine ha fatto oggi

Keldi Kadiu ha raggiunto la popolarità in Italia tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 grazie soprattutto a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che lo hanno voluto nei suoi programmi. Da tempo non compare in Tv, se non saltuariamente, ma il pubblico continua a essere legato a lui.

Spontaneità e talento sono certamente tra le doti più importanti di Kedi Kadiu, che si è fatto apprezzare nel corso degli anni in trasmissioni quali “Buona Domenica”, “C’è posta per te” e “Amici”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo rappresentano quasi una seconda famiglia per lui e non mancano mai di invitarlo quando ne hanno la possibilità nei loro programmi. Periodicamente, ad esempio, interviene nel talent show condotto da “Queen Mary” per dare un parere sui ballerini presenti nella scuola.

Nei momenti in cui non è presente sul piccolo schermo, però, lui non resta certamente inoperoso, anzi. Ormai da qualche anno, infatti, ha fondato una sua scuola di danza a Roma, la “Kledi Dance”, dove si mette al servizio dei ragazzi che desiderano sfondare in questo mondo. E lui stesso, infatti, insieme ad altri colleghi, a seguirli nel loro percorso.

Kledi Kadiu è ancora nel cuore del pubblico: ma cosa fa oggi?

Pur non essendo più presente in Tv, Kledi continua a dedicarsi alla danza. L’artista albanese lavora soprattutto a teatro, come ha fatto qualche mese fa con uno spettacolo che lui stesso ha realizzato per rendere omaggio a una delle ballerine più amate nel mondo: Carla Fracci.

Chi pensa però che la sua assenza ad “Amici” sia legata a un problema nato con Maria De Filippi, però, si sbaglia. il danzatore ha confermato quanto lui sia ancora legato alla conduttrice, ma nei palinsesti non c’è così grande attenzione nei confronti di un settore che ha dato sempre lustro al nostro Paese.

“Da qualche tempo c’è meno rispetto per la danza, devo constatarlo – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Intimità’ -. E’ come se il ballo non avesse più un futuro, Tutto viene fatto in maniera frettolosa, è evidente anche dai risultati che si vedono“.

Kadiu ritiene invece fondamentale ripensare alla danza come un lavoro e non tanto come un semplice hobby, cosa che accade sempre più raramente.