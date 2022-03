Francesco Chiofalo, furore in camera da letto | La maialina lo fa impazzire sotto gli occhi della fidanzata

Francesco Chiofalo, l’ex protagonista di Temptation Island, torna a far parlare di sé. La sua fidanzata Drusilla Gucci ha voluto esaudire un suo strano desiderio.

L’influencer e personal trainer ha conosciuto la Gucci durante un viaggio in Turchia. La relazione è stata successivamente confermata in occasione del Festival di Venezia 2021, quando la coppia è stata immortalata sul red carpet durante un bacio appassionato.

Francesco Chiofalo, ha sempre reso pubblica la sua vita privata, rimanendo spesso uno dei protagonisti della cronaca rosa italiana.

I suoi flirt e le sue relazioni

Francesco è conosciuto al grande pubblico dal 2017, quando, insieme alla sua ragazza Selvaggia Roma, partecipa a Tempation Island. In quell’occasione diventa famoso col nomignolo Lenticchio, con il quale ancora oggi viene chiamato dai suoi numerosissimi followers. Al termine del programma la loro storia finisce e i due escono da single.

Nel 2019, dopo una terribile operazione per asportare un tumore al cervello, si fidanza con la schermitrice Antonella Fiordelisi. Dopo qualche tempo, anche questa storia termina, lasciando strascichi, tra presunti tradimenti e ripicche via social.

La storia con Drusilla Gucci

Al momento, la relazione con Drusilla sembra essere diversa dalle altre. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è una ragazza pacata, colta e riservata. E’ per questo che Francesco non ha mai nascosto di voler mettere su una famiglia con la sua nuova fiamma.

Superato un brutto momento di crisi durante la scorsa estate, oggi la coppia, che non esita a mostrarsi in intimità ogni giorno sui social, sembra aver trovato la formula della felicità.

Il particolare regalo tra petali e cuori

Francesco ha ricevuto dalla sua ragazza un regalo che desiderava da tempo.

Drusilla Gucci dopo aver allestito la camera da letto di Francesco con petali di rosa e palloncini a forma di cuore, ha fatto trovare una tenera maialina sul letto dell’influencer!

Francesco, infatti, non aveva nascosto di desiderare una nuova mini-pig, dopo aver perso la prima maialina morta da poco tempo.

Chiofalo ha mostrato sui social il momento in cui la sua fidanzata lo ha sorpreso con questo dolce regalo non nascondendo l’emozione e la felicità per la nuova arrivata.

Dopo i primi momenti durante i quali non sapeva come chiamare la maialina, Francesco, grazie anche all’aiuto dei suoi followers, ha trovato il nome dell’animaletto. Ha dato, quindi, il benvenuto alla sua “nuova amica”: Salsiccia!