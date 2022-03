Jude Law, avete mai visto il figlio? E’ di una bellezza esagerata

Una vita sentimentale molto intensa per il bel Jude, che ha avuto molte compagne e molti figli. Il primo è bello quanto e più di lui

Un sex symbol, oltre che un grande attore. Jude Law è adorato dal pubblico e in particolare da quello femminile. Uomo affascinante, che ha un figlio che gli somiglia moltissimo. E che, quindi, è di una bellezza stratosferica. Del resto, si sa, due è meglio di uno…

Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2000 come miglior attore non protagonista per “Il talento di Mr. Ripley” e una candidatura ai Premi Oscar 2004 come miglior attore protagonista per “Ritorno a Cold Mountain”.

Ha inoltre ricevuto tre candidature ai Golden Globe e ha vinto un BAFTA come miglior attore non protagonista proprio per “Il talento di Mr. Ripley”. Oltre al suo impegno nel cinema, è attivo anche nella scena teatrale e recita sia in Regno Unito sia a Broadway. Le sue numerose interpretazioni gli fanno ottenere due candidature ai Tony Award, due ai Drama Desk Award e tre agli Olivier Award.

Ha recitato in molti film famosi, tra cui “L’amore non va in vacanza”, “Closer”, “Sherlock Holmes”, “A.I. – Intelligenza artificiale”, “Sleuth – Gli insospettabili”, “Gattaca – La porta dell’universo”, “Hugo Cabret”, “Anna Karenina”, “Grand Budapest Hotel”, “Captain Marvel”, “Contagion”.

Straordinaria, inoltre, la sua interpretazione di Lenny Belardo nelle due stagioni realizzate da Paolo Sorrentino, “The young Pope” e “The new pope”, dove interpreta un papa rivoluzionario.

Il figlio bellissimo

Insomma una bravura attoriale indiscussa. Ma anche un fascino british che conquista tutte. E, infatti, sono tante le relazioni note di Jude Law. Nel 1994, sul set del film Shopping, Law ha incontrato l’attrice Sadie Frost. Durante le riprese del film Alfie, nel 2003, Law ha incontrato l’attrice Sienna Miller, con cui si è fidanzato nel 2004. I due si lasciano dopo continui tradimenti reciproci.

Poi la relazione con la modella Samantha Burke, poi quella con la cantante Catherine Harding, nota anche con lo pseudonimo di Cat Cavelli, Nel marzo 2016 si è legato alla psicologa Phillipa Coan, con cui si è poi sposato il 2 maggio 2019.

Insomma, vita sentimentale molto intensa per il bel Jude. Per quanto concerne la prima relazione, quella con Sadie Frost, i due si sono sposati il 2 settembre 1997 e poi separati nel 2003. Dalla Frost l’attore ha avuto tre figli: Rafferty (1996), Iris (2000) e Rudy (2002).

E proprio il figlio Raff è diventato testimonial, insieme al padre di un noto brand. I due posano insieme in uno shooting. Inutile dirvi che Raff somiglia molto a papà Jude. E che, quindi, è bellissimo. Sui social, il popolo femminile è in visibilio. E voi, chi scegliereste?