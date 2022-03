Maria De Filippi, come un vero generale rende pubblica la sua continua lotta

E’ clamoroso quello che la nota coppia ha svelato in diretta televisiva nel corso della trasmissione di Fabio Fazio

Una delle coppie più famose della televisione italiana. Anche perché entrambi innovatori e precursori rispetto a tante tendenze televisive e comunicative che nasceranno negli anni. Parliamo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. I due sono stati recentemente ospiti della trasmissione “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio. E guardate cosa è emerso dalla diretta televisiva. Qualcosa di davvero incredibile!

Maurizio Costanzo ha oggi 83 anni. Giornalista che, con il suo “Maurizio Costanzo Show” ha anticipato i tempi dei talk show come li conosciamo oggi. Nella sua vita si è sposato quattro volte. Molti dei suoi amori sono state donne di grande fama. Dalle giornaliste Lori Sammartino e Flaminia Morandi, passando per l’attrice Simona Izzo e la conduttrice Marta Flavi.

Ovviamente, però, il suo amore più noto è quello con Maria De Filippi. Altro volto noto di Mediaset e anch’ella capace di precorrere i tempi con i suoi programmi. “Amici” e “Uomini e donne”, programmi molto datati e tuttora in auge, anticipano di diversi anni infatti quelli che saranno i talent show e i reality. Soprattutto a sfondo artistico e sentimentale.

I due si sposano nel 1994. Appena un anno prima del fatidico sì, i due rimasero anche coinvolti nell’attentato di via Fauro, vicino al teatro Parioli. Un atto di matrice mafiosa da cui tutti si salvarono miracolosamente. Costanzo era finito nel mirino per il suo impegno contro Cosa Nostra, che in quel periodo imperversava nel nostro Paese.

Il controllo di Maria su Maurizio

Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004. Insomma, una coppia unita. Anche per via delle attenzioni reciproche.

Soprattutto quelle di Maria, che si mostra molto severa, soprattutto quando c’è da tutelare la salute di Maurizio, da sempre in sovrappeso e quindi esposto a problematiche di vario genere.

Proprio per prevenirle la conduttrice lo obbliga a una dieta ferrea. Che, tuttavia, il giornalista e conduttore cerca di aggirare. Talvolta nascondendo del cibo, soprattutto dolciumi. E costringendo Maria a delle vere e proprie ronde alla ricerca degli alimenti proibiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

E in diretta televisiva, nel corso della trasmissione RAI “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, la famosa coppia ha reso pubbliche le sue continue lotte.

In particolare, Maria ha mostrato come il marito nasconda le caramelle di cui è goloso addirittura all’interno della custodia degli occhiali. Ma al fiuto di Maria non sfugge nulla…