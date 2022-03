Stefano De Martino, apre gli occhi al figlio Santiago | Così sarà tutto più facile!

Celebre ballerino e personaggio televisivo noto per la relazione con Belén Rodriguez, Stefano De Martino ha deciso di mostrarsi in una nuova veste.

Diventato celebre dopo la sua esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è un ottimo ballerino e personaggio televisivo. In seguito al talent show, ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per via della sua storia d’amore con Belén Rodriguez.

Nato a Torre Annunziata (Napoli) nel 1989, è un figlio d’arte in quando anche il padre, Enrico De Martino, era un ballerino. Stefano ha cominciato ad avvicinarsi alla danza fin da bambino.

Il successo grazie ad Amici

Nel 2007 ha vinto una borsa di studio, aggiudicandosi l’opportunità di trasferirsi a New York presso il Broadway Dance Center. Successivamente ha lavorato con la compagnia Oltre Dance Company.

Nel 2009, il ballerino è approdato ad Amici. Eliminato in semifinale, ha raggiunto la prima posizione nella categoria ballerini. Da quel momento, la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il via.

Stefano ha vinto un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, grazie al quale ha potuto viaggiare e ballare in tutto il mondo, arrivando in Nuova Zelanda, Australia e alle Hawaii.

Dopo la fantastica esperienza, è tornato ad Amici nel ruolo di ballerino professionista. In seguito, ha cominciato a dedicarsi alla conduzione del daytime di Amici. Nel 2012 è diventato ospite fisso nel programma Quelli che il calcio e nel 2015 ha preso parte alla trasmissione Pequenos Gigantes condotta da Belén.

Vita sentimentale e famiglia

L’edizione di Amici del 2009 alla quale ha partecipato Stefano De Martino è stata vinta da Emma Marrone. I due, all’epoca, hanno avuto una relazione che si è interrotta a causa del colpo di fulmine tra il ballerino e Bélen Rodriguez, in quel periodo fidanzata con Fabrizio Corona.

Il 20 settembre del 2013 Stefano e Belén si sono sposati dopo la nascita del figlio Santiago. I due si sono separati nel 2015 e, nel 2019, hanno deciso di tornare insieme. Secondo quanto dichiarato dalla modella, non hanno mai firmato le carte del divorzio.

Nonostante il tentativo, nel 2020 la coppia si è separata nuovamente. In base ai gossip, sarebbero in crisi per via della mancanza di fiducia. Da una parte, Stefano è stato accusato di essere eccessivamente “farfallone”; dall’altra parte, Belén avrebbe la tendenza a voler controllare il compagno e ad essere gelosa.

Recentemente, il ballerino ha deciso di mostrarsi in una veste diversa, ossia come insegnante di napoletano. Stefano, infatti, ha condiviso un simpatico video insieme al figlio nel quale gli insegna il dialetto della sua città d’origine.



“Come si dice andiamo?” domanda De Martino a Santiago, che esclama “Jamm!” con entusiasmo. Il bambino è un ottimo alunno e risponde con prontezza ad ogni quesito posto dal padre, con una grande enfasi.

Alla domanda del padre “Come si dice quando qualcuno, tipo tuo padre, è un po’ pazzo?”, Santiago afferma “‘A capa nunn’è bona!” con tanto di gesti. Alla fine, Santiago ci spiega come consigliare a qualcuno di andare a dormire: “Vatte a cuccà”.