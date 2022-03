Alba Parietti, spuntano le foto sospette | Un ritorno di fiamma sulla neve?

Soprattutto negli anni ’90, la nostra Alba ha avuto una serie di relazioni con personaggi molto in vista. E ora riappare con uno di loro…

I suoi flirt e le sue relazioni, soprattutto negli anni ’90, hanno impegnato molto le cronache rosa. Nomi importanti, sia dello spettacolo, che del cinema, che della musica. E proprio con uno dei suoi ex, Alba Parietti si mostra sorridente sul proprio profilo Instagram. L’atmosfera è quella gioiosa di una vacanza in montagna sulla neve. Semplice amicizia tra ex o un ritorno di fiamma? Proviamo a fare chiarezza.

Come detto, Alba Parietti raggiunge una grande popolarità soprattutto negli anni ’90. Grazie, soprattutto, alla sua bellezza e alla sua carica sensuale. Famosa non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”, celebre trasmissione sportiva che in quegli anni andava in onda su Telemontecarlo, l’antenata di LA7. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”.

La chiamata dal cinema, con una serie di commedie italiane in cui interpreta spesso il ruolo della “femme fatale”, è il sugello di un periodo d’oro per la nostra Alba. E’ il caso di “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”. Ma il massimo dell’eros viene raggiunto con il film “Il macellaio”, nel 1998. Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive.

Figlia di un partigiano piemontese, Alba Parietti non ha mai nascosto le proprie idee politiche, schierandosi sempre dalla parte dei diritti e non temendo le critiche e le polemiche. Il suo carattere forte l’ha fatta diventare tra le showgirl più note della televisione italiana.

Ritorno di fiamma?

Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert. Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

I due hanno avuto una relazione tra il 2010 e il 2014. Alla fine del 2022, Cristiano De André compirà 60 anni. Non ha raggiunto il successo artistico del padre e, soprattutto negli ultimi tempi, ha quasi abbandonato la produzione autonoma proprio per interpretare i capolavori senza tempo del grande Faber, scomparso nel 1999.

Ebbene, in uno degli ultimi post, la nostra Alba si mostra sorridente sulla neve, in un rifugio che si trova a Courmayeur, località sciistica che non ha bisogno di presentazioni. E insieme a lei, nella foto, anche lui: Cristiano De André. Sole in faccia e sigaretta in bocca. Ritorno di fiamma tra i due o solo una reunioni tra ex che, oggi, sono diventati buoni amici?

