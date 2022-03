Gianni Morandi, è stato coinvolto | Non si aspettava una reazione del genere!

Fresco del terzo posto a Sanremo, Gianni Morandi si fa coinvolgere in qualcosa che ci saremmo aspettati da tutti. Ma non da lui

Questa cosa ha dell’incredibile! Perché conosciamo la verve e la simpatia di Gianni Morandi. Oltre alle sue bellissime canzoni, il pubblico lo adora anche per questo. Ma farsi coinvolgere così, è davvero qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Ma su Radio 105, tutto può accadere. Anche questo!

Sempre sorridente. Eterno ragazzino, che ha fatto cantare e ballare diverse generazioni di italiani. Ma anche conduttore di programmi di successo. Difficile trovare qualcuno che non ami e apprezzi Gianni Morandi. Ma mai avremmo immaginato di vederlo coinvolto così.

77enne, Gianni Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. E la sua carriera è tuttora in corso e in divenire. Ha recentemente partecipato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo duetto sul palco dell’Ariston con Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, è stata una delle cose più belle del festival della canzone italiana.

Alla fine si è classificato terzo nella classifica generale con la sua “Apri tutte le porte”. Dietro solo ai vincitori Mahmood e Blanco e la loro “Brividi” e l’intensa “O forse sei tu” di Elisa. Lui che Sanremo l’ha anche condotto, oltre che ideato alcuni programmi che hanno fatto record di ascolti in prima serata.

È considerato infatti una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival della canzone italiana per due edizioni: 2011 e 2012. È stato inoltre presidente onorario del Bologna Calcio dal 2010 al 2014.

Gianni Morandi: incredibile su Radio 105

Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, che recentemente, purtroppo, è ritornata in auge per via dello scoppio della guerra in Ucraina e l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin.

Ma ricordiamo anche anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e, essendo tutti noi amanti dei motori, non possiamo non menzionare “Andavo a 100 all’ora”.

Niente a che vedere con la performance che ha fatto ai microfoni di Radio 105, duettando peraltro con la bellissima Diletta Leotta. Il nostro Gianni Morandi, infatti, è stato coinvolto nel cantare il tormentone del momento.

Sui principali social network italiani, infatti, stanno spopolando video e meme con la frase virale “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”. Si tratta di una strofa di Tu comm’a mme, brano del noto cantante neomelodico Gianni Celeste.

Un brano straziante, che racconta di un grande amore finito. Una canzone del 1988 che oggi, grazie a TikTok, Instagram e Facebook è diventata virale con milioni di visualizzazioni. Non chiedeteci perché, ma gustatevi l’inaspettata e divertente performance di Gianni Morandi.