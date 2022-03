Joe Bastianich, fa una rivelazione scioccante | La sua dipendenza è nata dopo un terribile incidente

Joe Bastianich, l’ex spietato giudice di Masterchef, non ha mai nascosto di condurre una vita libera e spericolata. Ultimamente, ha anche voluto svelare un retroscena della sua gioventù a dir poco sconvolgente!

Tutti conoscono Joe sotto la veste di giudice del fortunatissimo cooking-show Masterchef. Bastianich, però, prima di approdare in TV ha avuto un importante trascorso.

La sua carriera è sempre stata costellata da numerosi successi che lo hanno portato a conquistare una grandissima fama tra il pubblico italiano ed internazionale.

Vita privata

Joe nasce nel ’68 a New York da una coppia di emigrati italiani. I genitori acquistano il primo piccolo ristorante quattro anni prima della sua nascita. Continuano, quindi, ad allargarsi fino all‘apertura dei due locali più importanti della famiglia Bastianich: Il Felidia e il Becco.

Si sposa con Deanna con la quale da alla luce tre figli di nome Olivia, Miles e Ethan.

Nel 1998 Bastianich entra in società con Mario Batali. Con la loro unione professionale riescono ad aprire numerosissimi ristoranti sia in America sia soprattutto in Italia. Alcuni di questi locali conquistano anche qualche stella Michelin.

L’imprenditore ha anche un trascorso da musicista. Artisticamente nasce come frontman e chitarrista della band The Ramps. Nel 2019 Joe pubblica il suo primo singolo seguito, subito dopo dal suo primo album da solista.

Carriera televisiva

Bastianich approda in TV nel 2011, anno nel quale interpreta il ruolo del temibile giudice di Masterchef Italia insieme ai cuochi Cracco e Barbieri.

Dopo una parentesi americana nel programma Masterchef USA, nel 2019 sostituisce Claudio Bisio nella celebre trasmissione Italia’s got Talent. Sempre nello stesso anno appare come concorrente in Amici Celebrities.

Nel 2020 si affianca alla celebre mamma Lidia e allo chef Cannavacciuolo al timone del programma Sky, Family Food Figh.

Da febbraio di quest’anno Joe Bastianich ha intrapreso una nuova avventura: lo possiamo apprezzare a fianco di Belen Rodriguez e Teo Mammucari come inviato de Le Iene.

Il vizio che lo ha portato fuori strada da giovanissimo

Bastianich recentemente ha ammesso di aver sofferto per alcune dipendenze durante la sua vita. Una fra queste il fumo.

In una foto che l’imprenditore ha ultimamente pubblicato sui suoi social lo possiamo vedere da bambino mentre sembra fumare una sigaretta dopo un incidente automobilistico.

Sullo sfondo è infatti ben visibile la carcassa di una macchina gravemente danneggiata da un fortissimo impatto. Un giovanissimo Bastianich si allontana dall’autovettura con una sigaretta in bocca e un fare pensieroso. Chissà se la dipendenza dalla nicotina sia iniziata proprio in quell’occasione.

Oggi Joe ha rivelato di aver smesso di fumare. A causa di questa rinuncia però ha dichiarato di essere ingrassato di 30Kg. Ha dovuto successivamente seguire una drastica dieta dimagrante e un intenso allenamento fisico per ritrovare la forma smagliante di questi giorni.