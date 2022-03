Rosanna Banfi, l’amore che va oltre la tragica malattia | Non ha mai perso la forza di vivere

Negli ultimi anni, la figlia del grande Lino Banfi ha avuto un gravissimo problema di salute. Ma lo affronta con la forza dei valori

La ricordiamo, piccolissima, al fianco del papà in “Grandi magazzini”. Oggi ha 58 anni, è un’affermata attrice, nonché una donna forte. Dai saldi valori e capace di lottare contro un terribile male. Stiamo parlando di Rosanna Banfi, figlia del grande attore e caratterista Lino Banfi.

Rosanna Banfi, all’anagrafe Rosanna Zagaria. Figlia dell’attore Lino Banfi, è nata a Canosa di Puglia ma è cresciuta a Roma, dove ha frequentato varie scuole e accademie teatrali. Nel 1982 è accreditata col suo nome vero come assistente costumista nel film “Vai avanti tu che mi vien da ridere”, diretto da Giorgio Capitani e “Pappa e ciccia” di Neri Parenti.

Come detto la ricordiamo nel film del 1986, “Grandi Magazzini”, di Castellano e Pipolo. In quell’esordio al cinema è accanto a papà Lino e interpretano due allegri mendicanti e musicanti. Nel 1987, un anno dopo quindi, la ricordiamo invece in “Roba da ricchi” di Sergio Corbucci.

Alla fine degli anni ottanta recita in alcuni film interpretati dal padre, e sempre al suo fianco ha partecipato prevalentemente a fiction televisive Rai: tra queste, “Il vigile urbano” (1989), “Un medico in famiglia” (1998-2009, 2013-2016), “Angelo il custode” (2001), “Raccontami una storia” (2004) e “Il padre delle spose” (2006). In questa pellicola, in particolare, interpretava il ruolo di una donna lesbica. E cinque anni dopo ha vinto il Gay Village Award.

L’ultimo film per il cinema è “Le frise ignoranti”, del 2015. Mentre l’ultimo lavoro per la televisione è del 2017 con “Amore pensaci tu”. Questo anche perché, negli ultimi anni, Rosanna Banfi ha avuto un gravissimo problema di salute.

L’amore in una foto

Sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni, la coppia ha due figli. Durante un’intervista al programma “La vita in diretta” del 26 marzo 2009, suo padre, Lino Banfi, ha dichiarato che Rosanna è stata operata per un tumore al seno: l’attrice successivamente è poi diventata testimonial per la prevenzione di tali malattie.

Rosanna Banfi, però, non ha mai perso la voglia di vivere e di lavorare. Pur rimanendo sempre molto legata alle proprie origini. A papà Lino, ovviamente. Ma anche a mamma Lucia. Lino Banfi, infatti, il 1º marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna.

Da poco, quindi, i festeggiamenti per i 60 anni di matrimonio. “E un giorno ti vedi in foto e la vedi” scrive Rosanna Banfi in uno scatto in cui è insieme a mamma Lucia.