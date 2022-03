Stefano De Martino, dietro le quinte la situazione gli sfugge di mano…e non solo a lui – VIDEO

Stefano De Martino, l’affascinante showman, negli ultimi anni sempre sulla cresta dell’onda, è in queste settimane al timone del programma Stasera Tutto è Possibile. Lo dirige con maestria, ma questa volta non ha saputo mantenere il controllo e la situazione dietro le quinte è degenerata!

L’ex ballerino sta attraversando un momento d’oro per la terza volta alla conduzione di uno dei programmi di punta della Rai.

Stefano nasce professionalmente come ballerino dopo aver vinto, nel 2007, una borsa di studio a New York al Broadway Dance Center.

Carriera televisiva

Viene conosciuto dal grande pubblico nel 2009 grazie alla fortunata partecipazione al Talent Amici, targato Maria De Filippi, dove uscirà come vincitore della categoria ballo.

Collabora con lo show della De Filippi, come professionista, fino al 2015 anno in cui partecipa come protagonista al programma della sua futura fidanzata Belen Rodriguez, Pequenos gigantes su Canale5.

La sua dimestichezza nel calcare le scene e la sua travolgente simpatia, unite all’indiscutibile fascino, fanno di De Martino uno degli uomini di spettacolo più richiesti degli ultimi anni.

Ecco, quindi, che arrivano le numerose partecipazioni a programmi di successo come Selfie-Le cose cambiano, Made in Sud e l’Isola dei famosi.

Il debutto a Stasera tutto è Possibile

La conduzione del fortunato programma, Stasera tutto è possibile, arriva quasi “per caso” grazie ad una richiesta di sostituzione da parte della Rai del gettonatissimo conduttore Amadeus.

Lo strepitoso successo dello show non tarda ad arrivare, soprattutto grazie allo stile che Stefano ha voluto impartire. Tutto scorre tra coinvolgenti risate e giochi scalmanati all’insegna dell’ironia, della spontaneità e soprattutto dell’improvvisazione.

Il conduttore, però, non è da solo, ma è eccellentemente spalleggiato dagli attori della commedia italiana, principalmente partenopei, più in voga del momento.

Troviamo, come ospiti fissi, Biagio Izzo, l’imitatore Vincenzo De Lucia e il grande Francesco Paolantoni che, con la loro brillante comicità, aiutano Stefano a mantenere alto il ritmo della trasmissione.

La difficoltà a mantenere il controllo della situazione

Il clima goliardico che si respira in onda, non si perde neanche dietro le quinte.

Ma qualche volta i cooprotagonisti rischiano di esagerare, come dimostra il video diventato ormai virale, che ha girato il “maestro” Paolantoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒐 𝑫𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒐 𝑭𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒈𝒆 ✨ (@stefanodemartinofanpage_)

Nelle immagini si possono apprezzare anche le “qualità canore” dei protagonisti. Vediamo il collaudato terzetto, De Martino, Izzo e Paolantoni, scatenarsi in uno strampalato falsetto della celebre canzone di Alan Sorrenti “figli delle stelle”.

I tre sembrano perdere il controllo coinvolgendo anche il parrucchiere della sala trucco che, in un’improbabile uniforme, si scatena con la spazzola al posto del microfono!