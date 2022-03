Barbara D’Urso, un coraggio da leonessa | Affronta quello che fa più paura alle donne

Questa volta ha fatto qualcosa che in poche avrebbero osato fare. E c’è anche chi ha il coraggio di criticarla ancora

Anche questa volta, con uno dei suoi ultimi post, si “guadagna” una bella quantità di commenti da parte degli haters. Immeritati. Questa volta Barbara D’Urso ha affrontato con grande coraggio qualcosa che fa paura alla quasi totalità delle donne. E ha vinto. E, allora, che non sia tutta invidia? Guardate un po’ di cosa è stata capace la popolare presentatrice.

Oggi 64enne, Barbara si mostra sempre in splendida forma. Debutta in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Gli inizi sono caratterizzati anche da alcuni ruoli cinematografici. Ma Barbara capisce ben presto che la sua strada è la televisione.

In particolare, sulle reti Mediaset, fa sempre il pieno di ascolti. Conduce diverse edizioni del “Grande Fratello”, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. In particolare “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”. Programmi che spesso sono stati tacciati di tratti trash e strappalacrime.

Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ma, a breve, cambierà canale. La nostra Barbara nazionale, infatti, condurrà la nuova edizione de “La pupa e il secchione” su Italia 1.

Che coraggio!

Una nuova avventura per lei che ha superato e supera, spesso, anche le polemiche sul suo modo nazionalpopolare di fare televisione. Barbara D’Urso tira dritto, incurante delle polemiche. Sfreccia sulla cresta dell’onda del successo da decenni ormai.

Signora incontrastata della televisione commerciale. Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. In tanti, spesso, hanno infatti contestato il suo modo di fare televisione.

A volte fondato sul sensazionalismo o su quella che, negli anni, è stata definita “tv del dolore”. Ma Barbara D’Urso va avanti e continua a essere l’alter ego di Mediaset di Mara Venier per quanto concerne i programmi domenicali.

Anche per questo è seguitissima. Anche per questo, forse, è odiatissima. I suoi post su Instagram fanno sempre il pieno di interazioni. Ma anche di insulti. Le capita anche questa volta che, però, fa qualcosa che poche donne avrebbero avuto il coraggio di fare.

Come si nota dalla foto che vi proponiamo, infatti, la nostra Barbara nazionale è come sempre in splendida forma. Indossa un cappottino maculato e una gonna a tubino in pelle nera.

Ma non è questo il pezzo forte. La vediamo infatti sfidare una lunga scalinata, di quelle a griglia. E lo fa con i tacchi a spillo! Qualcosa di assolutamente non semplice. Sappiamo che tra i nostri lettori vi sono molte donne: voi avreste osato così tanto?