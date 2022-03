Laura Chiatti, pronta per una nuova avventura | In smoking è fantastica – FOTO

Ha recitato con grandi registi. Ora è pronta a una nuova avventura: ed è come sempre elegantissima per presentarcela

A luglio compirà 40 anni. Ma continua a essere bellissima e sensuale, proprio come quando l’abbiamo conosciuta. Ormai parecchio tempo fa. Sì perché Laura Chiatti è da anni un’affermata attrice italiana. Ora è pronta per una nuova avventura. E ci annuncia tutto con un outfit bellissimo.

In realtà la sua prima passione non è il cinema. Ma la musica. E ci prova pure. Ma ben presto la sua carriera prende un’altra direzione. Anche grazie, ovviamente, alla sua bellezza. Fin da giovanissima. Nel 1996, appena 14enne, vince il concorso di bellezza Miss Teenager.

Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, “Un posto al sole”, a cui fanno seguito: “Compagni di scuola” con Massimo Lopez, “Carabinieri”, “Diritto di difesa”, “Incantesimo 7”. I primi anni 2000, quindi, sono quelli dei primi successi in televisione.

Passa quindi al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film “Mai + come prima” di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Kledi Kadiu, di “Passo a due”, film in cui, oltre che recitare, balla.

Ma ha anche l’opportunità di recitare per registi molto importanti. Nel 2006, infatti, è nel cast di “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino. E poi anche in quello di “A casa nostra” di Francesca Comencini. E nel 2009 in “Baaria” di Giuseppe Tornatore.

A metà degli anni 2000, Laura Chiatti è quindi lanciatissima. Nel 2007 è protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, di “Ho voglia di te”, film diretto da Luis Prieto, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia.

Ma sono tanti i registi importanti che la scelgono: Pupi Avati per “Gli amici del bar Margherita”, Carlo Verdone per “Io, loro e Lara” e appare inoltre nel film Somewhere, della regista statunitense Sofia Coppola.

Nuova avventura per Laura Chiatti

Negli ultimi anni per lei anche la partecipazione in alcune serie tv di grande successo. Da “Braccialetti rossi”, per la RAI, fino alle due stagioni “1993” e “1994” ideate da Stefano Accorsi.

Quanto alla vita sentimentale, nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, seguita da una relazione con il modello e attore Francesco Arca. In seguito, ha una relazione dal 2010 al 2013 con il giocatore di basket Davide Lamma.

Nel gennaio 2014 ha ufficializzato il fidanzamento con l’attore Marco Bocci: la coppia si sposa il 5 luglio 2014 a Perugia nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016).

Grande lavoro e due figli. Ma Laura Chiatti rimane sempre bellissima, femminile e sensuale. In uno degli ultimi post su Instagram la vediamo bellissima, in smoking e tacchi altissimi. Per annunciare la sua partecipazione alla nuova serie Mediaset “Più forti del destino”.

“Dal 9 marzo vi aspetto (senza tapiro) in … “Più forti del destino”” scrive su Instagram. Ah sì, perché guardate cos’ha alle spalle…