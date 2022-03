Anna Tatangelo, 20 anni di carriera | Ve la ricordate agli esordi? Sembra un’altra

Sono passati 20 anni da quando Anna Tatangelo ha conquistato il pubblico salendo per la prima volta sul palco di Sanremo: ecco com’era agli esordi della sua carriera.

Oggi Anna Tatangelo è un’affermata cantante e conduttrice televisiva. In questi giorni, l’artista ha avuto occasione di festeggiare un traguardo molto importante relativo alla sua carriera.

Infatti, sono passati 20 anni da quando è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, nella Categoria Giovani, aggiudicandosi la vittoria a soli 15 anni.

Gli esordi

Appassionata di canto fin da piccola, ha mosso i primi passi nel settore negli anni Novanta, prendendo parte a diversi concorsi e manifestazioni musicali. Tra questi, Anna Tatangelo ha partecipato al Minifestival della canzone di Viterbo: nel 1999 si è classificata al secondo posto e, l’anno successivo, ha vinto la competizione.

Nel 2001, all’età di 14 anni, è stata scelta dalla Rai per partecipare al Girofestival. La giovane cantante ha avuto modo di esibirsi con il suo primo inedito, intitolato Dov’è il coraggio. Il singolo l’ha portata a firmare il suo primo contratto discografico con l’etichetta CSB Italia – Casalba.

Lo stesso anno ha vinto l’Accademia della canzone di Sanremo, con il singolo L’angelo, guadagnandosi l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo 2002 nella Categoria Giovani.

Anna Tatangelo ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo a 15 anni, vincendo nella Categoria Giovani con il brano Doppiamente Fragili e raggiungendo la notorietà. Successivamente, è stata selezionata come co-conduttrice dal celebre Pippo Baudo nella trasmissione Sanremo Top.

L’artista ha poi pubblicato un singolo in collaborazione con Gigi D’Alessio, dal titolo Un nuovo bacio, che ha scalato le classifiche fino a raggiungere la nona posizione tra i singoli più venduti.

L’anno successivo è tornata sul palco dell’Ariston. Questa volta, la Tatangelo ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Big, con il singolo Volere volare, insieme a Federico Stragà.

Vent’anni di carriera

Nel corso della sua carriera, Anna Tatangelo ha pubblicato 8 album, ottenendo diversi riconoscimenti e certificazioni. Tra i suoi più grandi successi, possiamo menzionare Ragazza di periferia, Quando due si lasciano, Essere una donna, Bastardo e Colpo di fulmine.

Oltre alla carriera da cantante, l’artista si è affermata come personaggio e conduttrice televisiva. Nel 2010 ha partecipato al talent show X Factor in veste di giudice. Successivamente, ha gareggiato nella trasmissione Ballando con le stelle in coppia con Stefano Di Filippo.

Nel 2013 si è cimentata nella conduzione con il varietà Questi siamo noi presentato insieme all’ex compagno Gigi D’Alessio. In seguito, è arrivato il debutto al cinema con la commedia Un Natale al Sud del 2016.

L’artista, inoltre, si dedicata molto all’attivismo. In particolare Anna Tatangelo si è impegnata, anche attraverso la sua musica, a denunciare la violenza contro le donne e mostrare il suo supporto alla comunità LGBTQ+.

Tra i suoi ultimi progetti, lo scorso anno ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Anna zero. Inoltre, ha preso parte alle trasmissioni All Together Now e lo spin-off All Together Now Kids in qualità di giudice. Dal 2021, è stata anche confermata come conduttrice di Scene da un matrimonio.

La cantante, certamente, è molto cambiata rispetto agli esordi. All’epoca era molto giovane ma era già determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Col passare del tempo è riuscita a portare avanti la sua promettente carriera, diventando una delle cantanti più apprezzate in Italia. Una cosa che non è cambiata nel corso del tempo è il suo sorriso.