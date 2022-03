“L’inizio di una nuova avventura! Voi come vi sentite il primo giorno di lavoro??” scrive su Instagram. Ecco di cosa si tratta

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Manuela Arcuri era una delle donne più presenti in televisione. Poi un periodo piuttosto lungo in cui l’abbiamo vista col contagocce. Tanto al cinema, quanto in televisione. Ora è pronta a un nuovo inizio. Ecco il suo stato d’animo.

Bellissima, con forme generose e dotata di grande sex appeal. Ma, negli anni, qualcosa si è rotto. Ora ha appena compiuto 45 anni e sta per ripartire alla grande. E noi le auguriamo ogni bene. Soprattutto di ritornare ai fasti di un tempo.

L’apice del successo, come detto, all’inizio degli anni 2000, quando calca anche il palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo. Siamo nel 2002. Ma inizia ancor prima come attrice in “I laureati”, di Leonardo Pieraccioni, “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone. Nel corso degli anni, diversi cinepanettoni. Proprio negli anni del massimo successo di Manuela Arcuri.

Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con il calciatore Francesco Coco. In seguito ha avuto delle storie anche con il campione di scherma Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014.

Il nuovo inizio

Negli ultimi anni Manuela Arcuri è un po’ scomparsa dai radar. Ha preferito, come lei stessa ha dichiarato, dedicarsi maggiormente alla famiglia. E proprio al piccolo Mattia. Ha quindi scelto con cura gli eventi e i progetti a cui partecipare e a cui aderire. Pochi ma buoni.

“Sono andata avanti con difficoltà ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità” ha detto in un’intervista di qualche tempo fa.

Adesso, evidentemente, c’è un nuovo lavoro che la convince e la entusiasma molto. E’ stata infatti lei stessa ad annunciare di essere nel cast di un nuovo progetto cinematografico.

Lo ha fatto tramite il proprio profilo Instagram: “Primo giorno di set ..primo ciak!🎥 Che emozione!! Si riparte con un nuovo progetto, un nuovo film, l’inizio di una nuova avventura! Voi come vi sentite il primo giorno di lavoro??” scrive a commento della foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manuela Arcuri, avete mai visto il fratello? E’ bellissimo come lei

Vediamo la bella Emanuela vestita di verde e con un ciak in mano. Non sappiamo bene di cosa si tratti, se non che il regista, che nel proprio curriculum ha alcuni film. Ovviamente, la nostra speranza è che questo con la nostra adorata Manuela possa essere un grande successo.