Alessandra Amoroso, avete mai visto le sorelle? Con la più grande la somiglianza è impressionante

Ancora molto giovane. Ma già sulla cresta dell’onda da ben oltre 10 anni. Parliamo della notissima cantante Alessandra Amoroso. Cosa sappiamo della bella e brava artista salentina? Per esempio, sapevate che ha due sorelle? Ovviamente tutte sono molto legate. Anche se ce n’è una che somiglia molto di più all’artista.

Capita, infatti, che anche per personaggi così noti al grande pubblico, ci sfugga qualche informazione particolare e interessante. Soprattutto per quanto concerne la vita privata e familiare. E’ il caso, quindi, di Alessandra Amoroso. Ma colmiamo subito questa lacuna.

Raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera è una escalation continua.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Insomma, un curriculum o, meglio, un palmares, di tutto rispetto per la cantante nata a Galatina 35 anni fa. Per lei, infatti, carriera e successo non sono solo italiani. Il 15 Settembre 2015 viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola della cantante intitolato Grito y no Me Escuchas.

La sorella di Alessandra Amoroso: due gocce d’acqua

Capace quindi di imporsi anche a livello internazionale. Questo anche grazie al suo timbro di voce molto particolare. In molti hanno definito “nera” la sua voce. E, in effetti, Alessandra Amoroso ha sempre affermato di ispirarsi alle tradizioni della musica afroamericana.

Punti di riferimento per la carriera dell’artista salentina sono infatti Anastacia e Aretha Franklyn. E, per quanto concerne la musica italiana, la grandissima Mina.

Un punto di riferimento personale sono, senza dubbio, le sorelle. Sì perché, anche se molti di voi non lo sapevano, Alessandra Amoroso ha due sorelle cui è molto legata. Francesca, più grande di lei, e Marianna, che invece è più piccola.

Un legame molto importante con entrambe, che sono anche due amiche fidate. Soprattutto con la sorella più grande, Francesca, la somiglianza è davvero impressionante. Stesso sguardo, ma anche lo stesso sorriso, che trasmette vitalità e gioia. Riusciamo a distinguerle solo perché, per adesso, Francesca porta i capelli un po’ più corti rispetto alla sorella famosa.