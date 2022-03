Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, il dramma della coppia che nessuno conosceva

La coppia più bella e affascinante della televisione italiana condivide successi da circa vent’anni. Dopo tanto tempo, hanno deciso di rendere noto un tragico avvenimento che gli ha sconvolto la vita familiare.

I due si sono conosciuti e subito fidanzati nel 2001. Alessia, ha sempre parlato di un colpo di fulmine che li ha fatti innamorare dal primo istante.

Dopo solo due anni, nel 2003, si sono sposati e ormai si avvicinano al ventesimo anniversario di matrimonio

La carriera televisiva di Flavio

Flavio Montrucchio esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2001, grazie alla partecipazione alla fortunatissima prima edizione del Grande Fratello.

Sfrutta questo trampolino di lancio d’eccellenza per intraprendere la carriera artistica iniziando subito un percorso di studi di recitazione.

Ritroviamo, quindi, la sua professionalità come attore di Cento Vetrine, ma anche in teatro come protagonista del grande musical Grease.

Dal 2006 inizia una intensa collaborazione con moltissimi brand pubblicitari e nel 2007 debutta addirittura sul grande schermo nel film 7/8 sette ottavi.

Da quel momento sono numerosissime le partecipazioni in film e serie televisive, fino a quando nel 2019 diventa volto di punta del canale Real Time. Lo possiamo apprezzare alla guida di Primo Appuntamento e numerose edizioni di Bake Off Italia (All Stars Battle, Dolci sotto un Tetto). Tra le varie esperienze Flavio si ritrova a fianco della sua dolce metà Alessia al timone di Junior Bake Off.

La carriera di Alessia

Alessia debutta, nel 1994 non ancora maggiorenne, nella quarta edizione di Non è la Rai sotto la guida del pigmalione Boncompagni.

Dal 1997 al 1999 affianca la bionda Marina Graziani nel ruolo di Veline di Striscia la Notizia. Nel ’99 viene ingaggiata come Letterina di Passaparola. Partecipa quindi a numerosissimi programmi come ospite e entra a far parte del cast de ‘La sai l’Ultima?’.

Anche lei, come il suo fidanzato, diventa uno dei volti più richiesti per la pubblicità di grandissimi brand internazionali.

Nel 2018 partecipa all’Isola dei Famosi arrivando in semifinale e, l’anno seguente, conduce il programma Real Time Junior Bake Off.

La coppia

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini rappresentano sicuramente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Molti infatti non esitano a paragonarli alla celeberrima coppia Mondaini-Vianello che tanto hanno fatto appassionare il pubblico italiano.

L’ex ragazza di Non è la Rai, ha confessato di essere grata a sua cugina che, ormai più di un ventennio fa, l’ha trascinata in una reunion dei partecipanti del Grande fratello. E’ proprio in quell’occasione che i due si sono conosciuti e, da quel momento, mai più separati.

Il tragico evento

Dopo poco tempo dal loro fidanzamento, la coppia ha raccontato di aver fatto un bellissimo viaggio a Dubai, dove la show girl ricorda di aver incontrato un misteriosissimo signore anglossassone. Il tale ha predetto il futuro roseo dei due, dichiarando di poter prevedere il loro matrimonio e l’arrivo di tre figli.

Ma Alessia ha recentemente svelato che il loro matrimonio è stato messo a dura prova da un episodio tragico che smentisce la previsione dell’uomo.

La coppia, infatti ha dato alla luce due figli, Mya e Orlando. In realtà Alessia ha affrontato una terza gravidanza, ma, prima dell’arrivo del secondo figlio, ha subito un aborto spontaneo che ha fatto soffrire immensamente tutta la famiglia.