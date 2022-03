Belen Rodriguez, distrutta da tutto quello che gli gira intorno: “Così non è facile..c’è molto altro”

Belen Rodriguez, la bellissima modella e sex-simbol, è conosciuta anche per la sua ironia e simpatia. Recentemente ha però mosso pesanti accuse

Belen è da poco approdata alla conduzione de ‘Le Iene’ dove la vediamo a fianco di Teo Mammucari. Ma la carriera è iniziata nel suo paese natale, l’Argentina, come modella, sfruttando la sua indiscutibile e prorompente bellezza.

Vita privata

Belen nasce nel 1984 a Buenos Aires. Ha due fratelli, anch’essi celebri tra i personaggi della televisione italiana: Jeremias e Cecilia. Lavora come modella tra l’Argentina, Miami e il Messico.

Nel 2004 si trasferisce a Milano dove successivamente prenderà la residenza. Qui inizia a lavorare per brand internazionali e sfrutta il suo fascino posando senza veli, per i calendari sexy di Maxim e Playboy Italia.

Tra le innumerevoli relazioni amorose che le sono state attribuite, le più importanti sono, senza dubbio, quella con il ballerino Stefano De Martino, dal quale è nato il piccolo Santiago, e l’hair-stylist Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la sua secondogenita Luna Marì.

Dopo la recente separazione con il papà della piccola, non sono poche le voci che ventilano un probabile ritorno di fiamma con l’affascinate De Martino.

Carriera Televisiva

Belen Rodriguez, approda in Tv dapprima su emittenti locali, poi sulla rete nazionale Rai3 partecipando, nel 2007 allo show comico La tintoria.

Nel 2008 partecipa alla sesta edizione de ‘L’isola dei Famosi’ e l’anno successivo la ritroviamo alla guida di Scherzi a Parte e Sarabanda.

Dal 2011 lavora in esclusiva per Mediaset che, oltre a partecipazioni in moltissimi programmi, le offre la conduzione di Colorado e Italia’s got talent.

Belen intraprende anche la carriera di attrice come protagonista del film di Neri Parenti, Natale in Sudafrica, se sei così ti dico sì, e non c’è 2 senza te.

Lo scontro con Virginia Raffaele

La grande notorietà della modella l’ha resa facile bersaglio di imitazioni e prese in giro. Una vincente parodia è, indubbiamente, quella che da anni interpreta la grande attrice comica Virginia Raffele.

L’imitatrice rimarca in maniera accentuata il fare sinuoso e provocatorio di Belen. La modella ha sempre accettato di buon grado lo scherzo, andato in onda anche in sua presenza davanti agli occhi di una divertita Maria De Filippi.

Uno dei tanti sketch interpretati dalla Raffaele è stata la causa di un forte scontro tra le due. Belen non ha accettato che la sua immagine venisse sfruttata in maniera volgare ed esagerata per conquistare consensi.

Leggi anche>>Belen Rodriguez, il suo ex Antonino Spinalbese preso letteralmente a pedate in faccia – Foto

La modella si è sentita offesa dall’imitazione che l’ha colpita nei sentimenti andando anche a rivangare un tristissimo episodio che l’aveva vista al centro di uno scandalo a luci rosse, quando un suo ex ragazzo aveva diffuso un video hard che la vedeva protagonista, senza il consenso.