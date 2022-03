Marco Liorni: “mia figlia ha rischiato di morire” | La dichiarazione in diretta

Marco Liorni è, in questo periodo, alla guida del programma Italia Sì. Lo show tratta temi di attualità che riguardano problemi di vita comune. Questa volta però è lo stesso conduttore che ha svelato un terribile episodio che è accaduto a sua figlia.

Liorni inizia la sua carriera approdando inizialmente in radio. Muove i suoi primi passi nel mondo della televisione, in piccole emittenti locali che però gli permettono di aprirsi la strada del piccolo schermo.

Carriera Televisiva

Marco viene successivamente conosciuto dal grande pubblico nel 1996 grazie al ruolo di inviato di Verissimo. Nel tempo riuscirà ad ottenere la conduzione della fortunata trasmissione, sostituendo, quindi, Cristina Parodi.

Dal 2000 al 2007 diventa volto storico dello show più famoso di Mediaset: Il Grande Fratello.

Nel 2009 passa alla Rai dove lo ritroviamo a ricoprire il ruolo di inviato di Caterina Balivo, con il suo I sogni son desideri. Successivamente prende la guida del programma dallo stile mistico e culturale, Tra cielo e terra.

Per molti anni a seguire, esattamente dal 2014 al 2019, Liorni conduce, affiancando anche Cristina Parodi, il programma d’attualità La Vita in Diretta.

La sua passione per il giornalismo e i programmi d’approfondimento, sempre al passo con i fatti di cronaca, si consolida nella conduzione della trasmissione della rete ammiraglia Rai Italia Sì. Il conduttore è, infatti, anche l’ideatore della trasmissione ancora in onda il sabato su Rai1.

Il cambio di rotta di Liorni avviene nel 2018 quando gli viene affidata la conduzione del quiz-show Reazione a catena. La trasmissione, che intrattiene milioni di italiani, lo vedrà al timone dal prossimo giugno per almeno sei mesi.

Vita Privata

Marco Liorni nasce a Roma nel ’65. Inizia nel 1997 una relazione con Giovanna Astolfi. Nel 2014 i due si sposano. Dal loro matrimonio nascono le due figlie Emma e Viola. Le due bimbe hanno anche un fratello più grande, Niccolò, nato da una precedente relazione del conduttore romano.

Il tragico episodio di sua figlia

Marco Liorni ha sempre cercato di tenere gelosamente la sua vita privata fuori dai riflettori.

Durante una delle puntate di Italia Sì, però, Liorni ha rivelato un agghiacciante incidente che ha visto coinvolta sua figlia più piccola Viola.

Lo showman ha raccontato commosso di quella volta che la bambina ha rischiato di morire soffocata con un pezzo di pizza.

Purtroppo Liorni non ha potuto soccorrerla poiché Viola, in quel momento, si trovava a scuola. La sua vita è stata salvata dall’eroica maestra che prontamente è intervenuta praticando la “manovra di Heimlich” per disostruire le vie aeree.

Il conduttore ha voluto ringraziare pubblicamente la donna non nascondendo la sua commozione e l’immensa gratitudine che prova per lei.