Wanda Nara, dallo specchio si vede tutto | La foto che svela la sua passione

Spulciare il suo profilo Instagram è ormai un must. Sia perché, per i maschietti, si può ammirare sempre qualcosa di molto provocante. Sia perché la notizia, la chicca, il dettaglio da raccontare, vengono sempre forniti. Ebbene sì, Wanda Nara è una fucina inesauribile di spunti. E, anche questa volta, non ha deluso noi e i suoi fan.

Appena 35enne, di nazionalità argentina. Ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia. Questo perché è stata legata, negli anni, a due calciatori, suoi connazionali, che hanno militato nel campionato italiano.

Wanda Nara, infatti, si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, che in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato (poco) anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria.

Da Maxi Lopez avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Quella di Wanda Nara sarebbe stata con il compagno di squadra di Maxi Lopez ai tempi della Sampdoria, Mauro Icardi. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria.

Ovviamente i più ricordano Icardi con la maglia dell’Inter. Caterve di gol prima che la situazione precipitasse e che il calciatore andasse a giocare (poco) con il Paris Saint Germain. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie femmine: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini.

La passione di Wanda Nara

Dicevamo che, oltre a queste vicende sentimentali, non si ricorda moltissimo della carriera di Wanda Nara. Ha partecipato ad alcuni show nella televisione argentina. Ma, come abbiamo visto, la maggior parte del suo successo in onda è in Italia.

Nella sua carriera, oltre alle sue provocazioni, alle sue forme davvero da urlo, alla sua avvenenza, non c’è moltissimo. Wanda Nara è certamente famosa per la sua relazione con il calciatore Mauro Icardi. E poi per i suoi post sui social.

Sempre molto sexy e provocanti. Ma le cose più memorabili sono spesso i suoi post su Instagram. Luoghi da favola, lussi di ogni tipo, abiti firmati e costosi. Ma, soprattutto, il suo fisico esplosivo.

E anche questa volta non delude. Wanda pubblica su Instagram una sua ormai “classica” foto allo specchio nella lussuosa casa parigina. Si sta allenando, con la sensualità che la contraddistingue. Nella foto, infatti, il primo sguardo non può che cadere sugli abiti succinti e sul generoso decolleté. Ma poi, la visione periferica ci mostra altro.

Una quantità pressoché infinita di scarpe. Scarpe ovunque. Dalle sneakers a quelle col tacco a spillo, a quelle dai colori sgargianti. Wanda Nara ne ha una per ogni occasione. Basta scorgere l’enorme scarpiera alle sue spalle. Su su, guardate anche quella!