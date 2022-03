Selvaggia Lucarelli, dietro quella corazza nasconde tanta sofferenza | Ha rischiato la vita!

Selvaggia Lucarelli, la pungente giornalista, è sicuramente diventata uno dei volti più noti della televisione. La scrittrice ha, però, svelato al grande pubblico un risvolto drammatico della sua vita che l’ha messa seriamente in pericolo.

Non si può negare che Selvaggia abbia lo straordinario potere di far parlare di sé. Molto attiva sui social, non risparmia critiche a personaggi di spicco del mondo della tv e della politica italiana.

La carriera

La Lucarelli, dopo la laurea in giornalismo, si fa inizialmente strada nel mondo del web con il suo primo irriverente e apprezzatissimo blog. Da questa esperienza al giornalismo sulla carta stampata il salto è stato breve e Selvaggia inizia a collaborare per le più importanti testate giornalistiche come il Tempo e la rivista patinata Max.

La giornalista che si distingue per la sua schiettezza, approda facilmente alla conduzione di fortunati programmi radiofonici come “Dietro le quinte” nel 2004 e l’anno successivo “Senti chi sparla” su Radio 2.

La sua prorompente fisicità, unita alla scaltra intelligenza, ha portato la giornalista a fare strada nel mondo della Tv. Aumentano dai primi anni 2000 le ospitate in svariate trasmissioni; una fra tutte L’Isola dei Famosi dove Selvaggia ricopre il ruolo dell’opinionista non risparmiandosi mai sui commenti rivolti ai concorrenti.

Nel 2006 partecipa come concorrente al reality show la Fattoria.

Da febbraio 2011 è una delle colonne della trasmissione Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Per numerosissime edizioni affianca in giuria, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Selvaggia Lucarelli, negli anni, non abbandona mai la sua passione per la penna. Collabora con varie testate sia della carta stampata, sia del web.

Vita privata

Selvaggia Lucarelli è nata nel 1974 a Civitavecchia. Qui conclude gli studi classici per poi laurearsi in giornalismo e contemporaneamente si iscrive al Conservatorio teatrale La Scaletta che le permetterà poi di debuttare a teatro.

Il suo fidanzato dell’epoca era Max Giusti, poi diventato famoso come conduttore e autore televisivo.

Uno degli uomini più importanti della sua vita è stato sicuramente Laerte Pappalardo con il quale nel 2005 ha dato alla luce il loro figlio Leon.

Dopo la separazione ufficializzata nel 2007, Selvaggia ha reso pubblica, soprattutto attraverso i social la sua nuova storia con il giovane chef e volto televisivo Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia negli anni racconta in molti romanzi di successo intricate e talvolta dolorose vicende della sua vita. Ricordiamo tra i tanti titoli Che ci importa del mondo, Crepacuore, Dieci piccoli infami, Crepacuore- Storia di una dipendenza affettiva.

Il dramma della sua vita

E’ proprio dalle righe di questi racconti che trapela, talvolta, la sofferenza che la spigliata autrice ha provato a fianco di qualche uomo.

Selvaggia ha confessato, in televisione, l’incubo che ha vissuto durante gli anni nei quali era fidanzata con un uomo che le riservava un “amore tossico”.

Ha parlato della relazione che l’ha distrutta fisicamente e psicologicamente. Dice di aver perso tanti capelli a causa del forte stress.

La Lucarelli ha parlato del suo dramma, confessando di aver rischiato più volte la vita a causa dei suoi sconclusionati comportamenti che rappresentavano una difesa alla disperazione durata quasi cinque anni.

Dopo quel periodo di terrore, oggi Selvaggia dimostra di aver decisamente preso in mano la sua vita e essere rinata affiancandosi a persone dalla coinvolgente positività.