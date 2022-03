Anna Tatangelo, la grande passione della cantante | I suoi tatuaggi e i loro significati

Su Instagram, la cantante spesso sfoggia tutta la sua bellezza. E noi abbiamo notato alcuni particolari molto interessanti

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. Di lei sappiamo molto. Ma oggi vi raccontiamo qualche dettaglio molto intimo e privato della bravissima cantante.

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020. Una relazione importante, da cui la cantante è riuscita a uscire, a ripartire. Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori.

I tatuaggi di Anna Tatangelo

Sul proprio profilo Instagram, Anna Tatangelo è seguitissima. Tanti i suoi fan e i suoi followers che vogliono essere sempre aggiornati sulle sue novità discografiche o sulle tappe dei suoi concerti e delle sue apparizioni televisive.

Ma anche foto personali, dove mostra tutta la sua bellezza. E oggi, vi parliamo proprio di qualcosa che ha a che fare con il suo corpo. E, in qualche foto, li abbiamo anche intravisti. Parliamo dei tatuaggi di Anna Tatangelo.

La bella cantante ne ha diversi. Ecco una carrellata. Iniziamo da un ghepardo molto sexy sulla schiena, nella parte bassa, leggermente spostato sulla sinistra. Anna lo ha scelto innanzitutto perché il ghepardo è un felino, da sempre emblema di eleganza e furbizia. Ma anche di pazienza, perché sa aspettare prima di attaccare con grande prontezza e velocità.

Dietro il collo, che scende lungo la schiena, invece, il nome del figlio avuto con Gigi D’Alessio, Andrea.

Ma sono diversi i tatuaggi di Anna. La croce con la scritta Padre Pio sul polso sinistro, per evidenti motivi spirituali. Sempre sul polso una chiave di violino, che testimonia il suo amore per la musica.

Ma quello su cui ci sembra più doveroso soffermarci è quello sulla schiena, con una lunga scritta: “Lavora per una causa e non per l’applauso. Vivi per esprimere e non per impressionare. Non ti sforzare di fare notare la tua presenza, ma fai in modo che si noti la tua assenza”.