Drive In, ricordate la ragazza fast food? Oggi la vedete sempre in tv.. ma l’avete riconosciuta?

Ha conquistato il pubblico negli anni Ottanta con la mitica trasmissione “Drive In” per poi allontanarsi dai riflettori. Oggi la vedete quotidianamente sul piccolo schermo..ma siete sicuri di averla riconosciuta?

L’attrice che vedete nella fotografia oggi ha 62 anni ed è stato uno dei volti principali della trasmissione più in voga degli anni ’80, Drive In.

Il suo è stato un grande ritorno dopo essersi allontanata per diversi anni dai riflettori.

L’ascesa nel mondo dello spettacolo seguita dal ritiro

Nata a Volos, in Grecia, ha conosciuto la notorietà dopo aver colpito l’agente di spettacolo e produttore Alberto Tarallo. Tutto è accaduto per caso, mentre si trovava in Italia in vacanza.

Grazie alle sue doti nella danza e alla sua avvenenza, ha esordito in televisione all’inizio degli anni Ottanta nella trasmissione Playgirl con Minnie Minoprio.

Ha raggiunto la notorietà a partire dal 1983, anno in cui ha ottenuto il ruolo di “ragazza fast food” in Drive In, show comico diventato cult. Nel corso della sua esperienza, ha lavorato con personalità come Carmen Russo, Lory Del Santo, Eva Grimaldi e Ambra Orfei.

In quegli anni ha esordito anche come attrice con il film Arrapaho nel 1984. Successivamente ha preso parte ad alcune commedie tra cui Doppio Misto e Provare per credere. Inoltre ha recitato in alcuni film erotici come Delizia e Ad un passo dall’aurora.

Dopo aver partecipato al programma Trisitors insieme a I Trettré, nel 1989 ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per potersi dedicare alla famiglia.

Il grande ritorno in televisione

L’attrice è diventata mamma di Voula con il suo primo compagno. In seguito si è sposata con Claudio Di Giulio, con il quale ha avuto due figli: Tamara, diventata anche lei attrice, e Nicolas.

Per molti anni si è tenuta lontana dalla scena televisiva, preferendo passare il tempo con il marito ed i figli.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Tinì Cansino (nome d’arte di Photina Lappa). L’attrice, dal 2012, è stata selezionata da Maria De Filippi come opinionista di Uomini e Donne.

In questo modo ha fatto ritorno sul piccolo schermo, mettendo da parte il ruolo di ragazza superficiale e compiacente che le era stato affibbiato negli anni Ottanta.

Nella trasmissione della De Filippi, Tinì Cansino ha avuto modo di mostrare la sua personalità coscienziosa e determinata.