Elettra Lamborghini, infiamma i suoi followers | La foto cardiopalma della cantante

Elettra Lamborghini è volata a Sharm El Sheikh per alcuni giorni di relax accompagnata dalle sue amiche storiche. La bella ereditiera ha, quindi, voluto condividere sui social alcuni scatti che lasciano poco all’immaginazione!

Elettra non ha mai frenato la sua passione per i viaggi, soprattutto verso destinazioni tropicali. E’ da poco rientrata da un’altra meta da sogno, Miami, che aveva raggiunto poche settimane fa con suo marito.

Anche il quel caso non ha esitato a pubblicare contenuti ad alto sfondo erotico che risaltano la sinuosità delle sue curve mozzafiato!

La Carriera

Elettra ha da sempre sfruttato la sua prorompenza fisica anche nel mondo lavorativo. Inizia la sua carriera come ragazza immagine in gettonatissimi locali notturni Milanesi.

Nel 2015 approda nel mondo televisivo come ospite di Piero Chiambretti nell’omonimo show, Chiambretti Night. Poco dopo allarga le sue frontiere e ottiene partecipazioni anche in alcuni programmi della Spagna e America Latina, ma in contemporanea partecipa al reality di MTV Riccanza.

La sensuale Lamborghini, oltre che posare anche senza veli per molte riviste patinate come PlayBoy Italia, intraprende una coraggiosa carriera nel mondo della musica. Collabora nel 2017 con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta lanciando nelle radio il singolo Lamborghini RMX che le assicurerà un posto negli Wind Music Awards 2018.

Nello stesso anno presenta il suo primo singolo da solista Pem Pem, che in poco tempo riuscirà ad ottenere addirittura due dischi di platino. Nel 2019 la ritroviamo accanto a Gigi D’Alessio, Gue Pequeno e Morgan nelle vesti di coach del programma The Voice of Italy, targato Rai2.

L’anno successivo è sul palco del Festival di Sanremo con la sua Musica – e il resto scompare, che diventerà in poco tempo un tormentone estivo.

Lo scorso anno è stata scelta da Ilary Blasi per ricoprire il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Sempre nello stesso anno presenta un altro pezzo che scalerà le classifiche nazionali e che verrà continuamente trasmesso da tutte le emittenti radiofoniche: Pistolero.

Vita Privata

Elettra Lamborghini è nata a Bologna nel 1994. La sua mamma è Luisa Peterlongo e il suo papà l’imprenditore Tonino Lamborghini figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore del colosso automobilistico che porta il loro cognome.

Elettra ha anche un fratello che porta lo stesso nome del nonno.

La Lamborghini è legata sentimentalmente al Dj olandese Afrojack. I due fanno coppia fissa dal 2018 e hanno consolidato il loro amore nel 2020 quando hanno organizzato uno sfarzosissimo matrimonio a Villa del Balbiano sul lago di Como.

E’ considerata da sempre la regina del “twerk”, il sexy movimento del fondoschiena che Elettra sfoggia con naturalezza e convinzione.

La prosperosa modella è famosa per la sua proverbiale schiettezza e per non avere alcun tabù soprattutto in ambito sessuale. Ha dichiarato più volte di essere attratta da entrambi i sessi.

Gli scatti provocanti

Le piace molto stuzzicare la fantasia dei suoi fan con video e immagini dal forte sentore erotico che pubblica quasi quotidianamente sui suoi social.

Ecco, quindi, che in questi giorni di vacanza nella spendida Sharm el Sheikh, provoca il suo pubblico con immagini succinte e pose provocanti.

I commenti che riceve sono quasi tutti dello stesso tenore: i follower sembrano gradire (e non poco!!!) questo intrigante gioco delle parti nel quale Elettra li coinvolge di continuo.