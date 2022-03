Manila Nazzaro, il suo sogno trasformato in un dramma | Investita dal dolore

La nostra relazione ha cambiato la vita ad entrambi. Ma il racconto fatto da Manila a “Verissimo” è davvero qualcosa di tristissimo

Una storia di una tristezza infinita quella raccontata da Manila Nazzaro nel salotto di “Verissimo”, davanti a Silvia Toffanin. L’ex Miss Italia non trattiene le lacrime. E anche noi che abbiamo appreso questa terribile vicenda, non siamo rimasti affatto indifferenti.

Pugliese, oggi 44enne. Manila Nazzaro diventa famosa alla fine dello scorso millennio. Nel 1999, infatti, vince Miss Italia. La coroncina sulla testa la fa entrare, di diritto, nel mondo dello spettacolo. Per lei, esperienze sia al teatro, sia in televisione.

Conduttrice, tra le varie trasmissioni, di “Mezzogiorno in famiglia” e “E la chiamano estate”, sulle reti RAI. Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality, tra cui Temptation Island e l’edizione attuale del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore della Reggina, Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha infatti conosciuto un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. Una lunga carriera in serie A, ma anche in Scozia.

Proprio la partecipazione al “Grande Fratello VIP” da parte dell’ex Miss Italia ha fatto conoscere a tutti la relazione con Amoruso.

Il dramma di Manila e Lorenzo

Che più volte si sono dichiarati amore eterno davanti alle telecamere. Anche se, proprio nel corso del "Grande Fratello VIP", non sono nemmeno mancate le polemiche. Ma si tratta di quisquilie rispetto al dramma che hanno vissuto i due.

E’ stata la stessa Manila Nazzaro a raccontare, con le lacrime agli occhi, quanto le è accaduto. Ha scelto il salotto di “Verissimo”, ha scelto la pacatezza e il tatto di Silvia Toffanin, per raccontare una vicenda davvero tristissima. Che ha investito sia lei, sia il compagno Lorenzo Amoruso.

I due, infatti, a coronamento del loro sogno d’amore desideravano da tanto tempo avere un figlio. E, quindi, la notizia della gravidanza di Manila li aveva riempiti di gioia. Ma il dramma, così come raccontato dalla stessa Manila, è dietro l’angolo. Manila, quindi, ha dovuto subire un aborto spontaneo. Una gravidanza interrotta a nove settimane.

Sarebbe stato lo stesso Lorenzo Amoruso ad accorgersi che qualcosa di irreparabile stava accadendo: “Per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva” ha detto l’ex Miss Italia. Che ha covato tanta sofferenza, tanto dispiacere, ma, alla fine, ha deciso di aprirsi: “Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre” ha concluso.