Flavio Briatore: disperato, ha bisogno di aiuto | Lancia personalmente un appello

Un video-messaggio di due minuti e mezzo pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco di cosa ha bisogno il noto manager

Una vita per gli affari. E, per i suoi nemici, per il denaro. Anche in questi duri mesi di pandemia da Coronavirus, Flavio Briatore è sempre stato tra chi propugnava prima le aperture e, tutto sommato, “negazionista” rispetto al problema. In nome degli affari, della ricchezza, del business. Ora per il noto manager, una nuova sfida che sta avendo un enorme successo. Ed è lui stesso a lanciare un appello social.

Flavio Briatore, infatti, non è noto solo per le sue importanti (e invidiate) relazioni sentimentali con donne bellissime, quali, su tutte, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Ma è anche e soprattutto un manager di successo. Indiscutibili le vittorie straordinarie ottenute in Formula 1.

A lui si deve, infatti, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Sì perché Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault. Non solo Schumacher, ma anche Fernando Alonso, cui Briatore è ancora legato contrattualmente.

Ma ovviamente è noto per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Briatore è un vulcano di idee. Abbiamo imparato a scoprire, nelle ultime settimane, l’enorme successo avuto con la sua ultima creazione imprenditoriale. Quel “Crazy Pizza” che, tanto a Milano, quanto nella centralissima via Veneto a Roma, sta stupendo tutti.

Ma, adesso, il noto manager chiede aiuto.

L’appello su Instagram

Due minuti e mezzo, pubblicati sul proprio profilo Instagram. Un appello in cui Flavio Briatore parla a braccio, ma legge anche qualche appunto. Importante per essere preciso nel rivolgersi ai suoi tanti fan. E, soprattutto, a chi può aiutarlo.

Briatore, infatti, ha annunciato che le sue varie attività, sparse in giro per il mondo, cercano personale. E ha indicato, sia nel video, sia nel messaggio di accompagnamento sui social, le modalità per rispondere all’appello.

In particolare, si cerca personale per Casa Cipriani Milano e Montecarlo, importante struttura alberghiera, ricettiva e di ristorazione che sta per nascere. Ma anche per il Billionaire di Porto Cervo, l’attività più nota di Briatore. E, ovviamente, per gli ultimi arrivati: i locali “Crazy Pizza” di Milano e Roma.

Diverse le mansioni ricercate, così come sottolineato da Briatore nel video-messaggio: “Tutti si lamentano che non c’è lavoro, ma noi il lavoro ve lo diamo. Potete entrare in un gruppo internazionale. Da noi potete fare carriera, chi vale e se lo merita, da noi fa carriera internamente”. Ecco l’appello del manager, soprattutto ai più giovani, per non rimanere con le mani in mano.