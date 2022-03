Luca Argentero, assurdo ma vero! C’è qualcosa che la moglie proprio non sopporta nella loro relazione

Si sono conosciuti nel 2015 e hanno una unione bellissima, suggellata dalla nascita della figlia. Ma non è tutto oro ciò che luccica…

Compagni nella vita da oltre sette anni ormai. Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più affiatate del panorama italiano. Ma c’è qualcosa che a Cristina proprio non va già nel rapporto con Luca.

Attualmente è il protagonista della apprezzatissima fiction RAI, “Doc – Nelle tue mani”, ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni che, in seguito ad un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.

Bello e bravo, Luca Argentero. Ormai unanimemente riconosciute entrambe le cose. Idolo delle donne, ma sposato con Cristina Marino e innamoratissimo. Ma, forse, non è tutto oro ciò che luccica.

Oggi 43enne, Luca Argentero raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, dove arriva terzo. Ma negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama cinematografico italiano.

Oltre a “Doc – Nelle tue mani”, ricordiamo qualche altro lavoro che, negli anni, è stato molto apprezzato: “Saturno Contro” (2007), “Diverso da chi?” (2009), “Mangia, prega, ama” (2010), “Copperman” (2019) e “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Ciò che non sopporta Cristina

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di fidanzamento, si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino.

Il 10 dicembre 2019 annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, nata il 20 maggio 2020 e chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Per la città umbra Argentero si presta anche come testimonial per uno spot TV.

Tutto ok, quindi. Almeno, così sembrerebbe. E invece no. Nel rapporto sentimentale c’è qualcosa che la bella Cristina Marino proprio non sopporta del suo invidiatissimo partner. Sapete cosa?

Le fan. Ebbene sì. Luca Argentero è, ovviamente, desideratissimo dalle donne. Ma a Cristina questo non va giù. E non si tratta, ovviamente, di gelosia professionale. Ma, forse, di un po’ di sana gelosia nel rapporto.

Per Cristina, infatti, molte ammiratrici, sui social e nella vita reale, esagerano “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi” ha detto.

E, ancora: “Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. Ma è la dura legge dell’essere famosi ed essere accanto a un uomo bellissimo.