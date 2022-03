Wanda Nara, l’allenamento è bollente | Pantaloni strettissimi lato b in evidenza e fans in visibilio

La modella e imprenditrice argentina Wanda Nara si è mostrata sui social in palestra in tutta la sua bellezza.

Wanda Nara incontenibile. La modella e imprenditrice argentina continua a infiammare il web mostrandosi su Instagram in tutta la sua bellezza ed esplosività. Sul suo profilo, la moglie di Mauro Icardi ha nuovamente infiammato gli animi dei suoi follower con uno scatto provocante.

La bionda sudamericana, superato il momento di difficoltà con il marito, nonché suo assistito come calciatore, è tornato a farsi vedere col sorriso e in splendida forma dai suoi seguaci.

Tra foto con le figlie e quelle con il marito, Wanda Nara non disdegna mai di mostrarsi in scatti sensuali che lasciano senza fiato. E anche questa volta non ha deluso i suoi follower su Instagram.

L’argentina si è infatti mostrata nel pieno di uno dei suoi tanti allenamenti, in questa occasione su una cyclette di ultima generazione targata Technogym. Una sessione di allenamento mattutina che ha infiammato il web.

In sella bicicletta da cardio, Wanda ha infatti messo in primo piano il suo lato B. Un post che ha ricevuto subito tantissimi apprezzamenti da parte dei seguaci dell’argentina, con oltre 300mila like alla foto. Moltissimi anche i commenti alla foto.

Wanda Nara, su Instagram infiamma i suoi follower: il post

“Training at home”, ovvero allenamento a casa, ha scritto su Instagram Wanda Nara pubblicizzando la sua partnership con Technogym; l’azienda che produttrice di prodotto da palestra.

E proprio grazie al tanto workout, fatto in maniera costante, l’argentina riesce ad avere un fisico da ammirare anche dopo aver sostenuto ben cinque gravidanze che hanno dato alla luce i suoi cinque figli.

Molto fitness che Wanda riesce comunque a coniugare anche con la vita lavorativa. La moglie di Icardi non cura solamente gli interessi del marito, ma è anche un’imprenditrice molto impegnata.

Un’azienda specializzata in costumi da bagno, intimo e lingerie, ma anche un’altra che produce e vende cosmetici; ovvero la Wanda Cosmetics che sempre attraverso i social viene spesso sponsorizzata.

Leggi anche >>> Wanda Nara: il regalo di Mauro Icardi per farsi perdonare | Deve averla fatta grossa!

In passato, la bella bionda è stata anche molto indaffarata in televisione proprio in Italia partecipando come opinionista fissa al programma calcistico in onda su Mediaset Tiki Taka. Poi il trasferimento a Parigi con la famiglia che l’hanno portata lontano dal piccolo schermo.