Maria Grazia Cucinotta, si cimenta in altro | Sarà l’inizio di una nuova carriera?

Una delle attrici italiane più note e apprezzate all’estero. Eppure, Maria Grazia Cucinotta, sta imparando un nuovo lavoro. Non ci crederete mai, ma è così. E abbiamo le prove! Una delle donne italiane più belle. Stimata e considerata in tutto il mondo, anche per la sua straordinaria bravura recitativa. Ma adesso, Maria Grazia Cucinotta sembra essere molto presa da un altro tipo di lavoro.

Non c’entra nulla il cinema. Non c’entrano nulla quelle pellicole che sono e resteranno nella storia del cinema italiano e mondiale. Nella sua carriera, infatti, per Maria Grazia Cucinotta una lunga sfilza di film di successo. Solo alcuni titoli: “Maria Maddalena” (2000), “Il rito” (2011), “La moglie del sarto” (2012), “La verità” (2017) e “American Night” (2021). Ma, ovviamente, è conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga “007 Il mondo non basta”.

Il primo, in particolare, è un film iconico. Siamo nel 1994 e la pellicola è diretta dal regista britannico Michael Radford, conosciuto anche per “Il mercante di Venezia” e “Un colpo perfetto”. Ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia), dello scrittore cileno Antonio Skármeta.

Film iconico anche perché si tratta dell’ultima interpretazione per l’attore napoletano Massimo Troisi, morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese. Per quanto riguarda “Il mondo non basta”, si tratta del 19esimo capitolo della storica saga che ha per protagonista l’agente segreto più famoso del mondo. In quel caso – siamo nel 1999- interpretato da Pierce Brosnan.

Maria Grazia Cucinotta: nuovo lavoro?

Una delle donne italiane più belle. Stimata e considerata in tutto il mondo, anche per la sua straordinaria bravura recitativa. Ma adesso, Maria Grazia Cucinotta sembra essere molto presa da un altro tipo di lavoro. Siciliana doc, è nata a Messina. Ma adesso si cimenta con un’arte che rende famosa l’Italia nel mondo grazie a un’altra regione del Sud. La Campania, Napoli, per la precisione.

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, infatti, vediamo un video in cui Maria Grazia Cucinotta si cimenta nell’impasto di una pizza napoletana verace. “Oggi la trasmissione L’ingrediente Perfetto non andrà in onda, per dare spazio alle informazioni del momento….Io sono scappata al Castello da @donnaimmapolese per continuare ad imparare tutti i segreti della pizza… poi vi do la ricetta per l’impasto” scrive.

“Sono in prova” la sentiamo dire nel video. Eppure, sembra cavarsela molto bene con il panetto di farina tra le mani.