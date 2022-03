Gianna Nannini, il retroscena sull’incidente che le ha cambiato la vita | Un dolore indescrivibile

Oggi 67enne, in attività fin dal 1974, ma tuttora una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano. Ecco cosa le è successo

Probabilmente l’unica vera rocker italiana. Ma dal cuore tenero, come dimostra dall’atteggiamento specialmente con la figlia Penelope. Parliamo di Gianna Nannini, protagonista un incidente che le ha cambiato la vita. In negativo, ma anche in positivo. Ecco cosa le è successo.

Oggi 67enne, Gianna Nannini è in attività fin dal 1974, ma tuttora una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano. Sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1, Alessandro Nannini. Il primo grande successo discografico della Nannini è il singolo America, uscito nel 1979.

Ma da quel momento la sua carriera è un crescendo costante. Alcuni tra i brani più noti della storia italiana appartengono a lei: da “I Maschi” a “Fotoromanza”, passando per “Latin lover”, “Meravigliosa creatura” e “Bello e impossibile”.

Recentemente, anche l’intenso “Sei nell’anima”. Ovviamente, notissima anche “Un’estate italiana”, l’inno per i Mondiali di calcio di Italia ’90, realizzata insieme a Edoardo Bennato.

Non è comunque l’unica grande collaborazione di Gianna Nannini con colleghi illustri: da Francesco De Gregori, passando per Andrea Bocelli e poi, ancora, Giò Di Tonno e anche il rapper Fabri Fibra, per il singolo “In Italia”.

L’incidente che le ha cambiato la vita

Il 23 agosto 2010 diventa di pubblico dominio il suo stato di gravidanza all’età di 56 anni, scatenando un dibattito sull’opportunità di avere figli in età avanzata. Ma Gianna Nannini ha sempre difeso la sua scelta d’amore.

Da oltre 40 anni, Gianna Nannini ha una compagna, Carla. Che, però, ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Le due sono molto riservate e gelose della propria vita privata.

E riguarda proprio la vita privata e personale quest’episodio che ha cambiato la vita di Gianna Nannini. In negativo, ma anche in positivo. Si tratta di un fatto avvenuto moltissimi anni fa, quando la cantante ancora lavorava nella pasticceria di famiglia.

In quell’occasione, la mano sinistra rimase impigliata in un ingranaggio dell’attività commerciale. Non un incidente di poco conto, dato che gli causò il distacco di due falangi. La giovane Gianna gettò fuori un urlo sovraumano.

“È stato l’inizio della mia voce rock, perché con un dolore così, con l’urlo, ti viene la voce rock” ha detto in un’intervista di qualche tempo fa. Ecco perché, come vi dicevamo, quest’incidente ha cambiato totalmente la vita della bravissima cantante originaria di Siena.