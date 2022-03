I Cesaroni, ricordate Micol Olivieri? Non immaginereste mai com’è diventata

Recitare in una fiction andata in onda per anni regala certamente popolarità e può fare da trampolino di lancio. A volte, però, c’è chi decide di cambiare strada e di dedicarsi ad altro: è il caso di Micol Olivieri, che è stata una delle protagoniste de ” I Cesaroni”.

L’ultima puntata de “I Cesaroni” è andata in onda ormai diversi anni fa, ma non è certamente eccessivo definirla una delle fiction più amate in quel periodo.

Infatti, era in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone interessate a conoscere le vicende di questa famiglia allargata a tratti stravagante, ma in cui ogni componente faceva il possibile per sostenersi a vicenda.

Anche i suoi protagonisti sono rimasti nel cuore del pubblico, basti pensare ad esempio ad Alessandra Mastronardi che ha sfruttato quell’occasione diventando ora una delle attrici più amate e richieste anche a livello internazionale.

A vestire i panni della sorella dell’artista napoletana era Micol Olivieri, alias Alice Cudicini, che ha invece deciso da allora di cambiare totalmente vita. Lei, infatti, ad eccezione di un’esperienza a “Pechino Express” al fianco dell’ex collega Niccolò Centioni, non compare più in Tv, ma è soddisfatta appieno della sua quotidianità.

Micol Olivieri da “I Cesaroni” a oggi: ora non fa più l’attrice, come è cambiata la sua vita

Nonostante ora la sua vita sia radicalmente cambiata e sia lontano dal set, Micol non è rimasta certamente inoperosa in questi anni. Tra le esperienze che ha avuto modo di fare c’è il lancio di una collezione di moda che lei ha curato in prima persona, oltre a una web serie ispirata alla sua quotidianità, dal titolo “Una famigliAnormale“.

La Olivieri, infatti, è riuscita a incontrare il grande amore, Christian Massella, e con lui ha formato una famiglia che la rende davvero orgogliosa. I due si sono sposati nel 2014, poco prima che nascesse la loro bambina, Arya. Nel 2017 la coppia ha fatto il bis con l’arrivo di Samuel.

Ma non è finita qui. Ora il suo regno è il web: da qualche anni è infatti diventata una vera e propria influencer, come confermano i quasi 900 mila follower che lei ha su Instagram.

Qui lei è particolarmente attiva, non solo per dare consigli di bellezza ma anche alle giovani mamme come lei. Condividere esperienze simile, si sa, può essere un aiuto importante per tutti.

Anche per lei, infatti, non sono mancati i momenti difficili, come ha raccontato lei stessa: “La maternità per me è stata un’esperienza diversa con Arya e Samuel, anche se nella prima avevo 21 anni, con il secondo 24 – ha raccontato in un’intervista al settimanale ‘Vero’ -.

Il parto scatena delle emozioni che possono poi sfociare nella depressione post partum. Con Samuel ho sofferto di ansia e panico, mentre con Arya mi sentivo più leggera, da giovani si ha spesso quel velo di incoscienza”.