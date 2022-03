Doc – Nelle tue mani, Silvia Mazzieri: sapete chi è il compagno? E’ più famoso di lei

Lui è altrettanto famoso e con un curriculum di tutto rispetto. Ha quasi vent’anni più di lei e i due sono innamoratissimi

Abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Interpreta infatti Alba nella ormai celebre serie tv RAI “Doc – Nelle tue mani”, che vede come protagonista Luca Argentero. Stiamo parlando di Silvia Mazzieri che, attualmente, è il dolce attesa. Sapete chi è il suo compagno? E’ altrettanto famoso.

29enne, nativa di Pisa, il suo percorso di successo non inizia affatto con “Doc – Nelle tue mani”. Nella fiction, Silvia Mazzieri interpreta una giovane specializzanda di medicina interna. È una ragazza caratterialmente molto timida e introversa. Alba inizialmente aveva iniziato la specializzazione in chirurgia, reparto diretto dalla madre salvo poi rinunciare e preferisce passare a medicina interna in seguito a divergenze con quest’ultima.

In tenera età, invece, Silvia Mazzieri mostra delle eccellenti qualità fisiche e sportive. In particolare, come velocista nell’atletica leggera. Forte e veloce. Ma anche bella. E, infatti, nel 2010 partecipa a Miss Italia e vince la fascia di Miss Cinema.

Poi l’avvio della carriera da attrice. Silvia Mazzieri recita in alcune delle fiction di maggiore successo negli ultimi anni. Oltre all’attuale “Doc – Nelle tue mani”, la ricordiamo in “Provaci ancora prof!”, in “Braccialetti rossi”, ne “Il paradiso delle signore” e in “Vivi e lascia vivere”.

Chi è il compagno di cui è incinta?

Come detto, la bella 29enne pisana è attualmente in dolce attesa. Sì perché da tempo Silvia Mazzieri è legata sentimentalmente a un uomo, peraltro molto più grande di lei. E, però, altrettanto famoso. Stiamo parlando dell’attore salernitano Yari Gugliucci.

48enne, lo ricordiamo in numerosi film e prodotti televisivi di grande successo. Da “La Piovra 8” a I “Bastardi di Pizzofalcone 3”, da “Mister Felicità” di Giancarlo Siani a “La vita promessa”. Lo ricordiamo anche in “Nerobifamiliare”, il film del 2007 di Federico Zampaglione.

Per lui, inoltre, anche produzioni internazionali nel curriculum. Il regista polacco Rebinsky lo vuole nel suo riadattamento de “La tempesta” di William Shakespeare, nel ruolo Caliban, accanto a Michelle Pfeiffer e Kevin Kline.

In Gran Bretagna Gugliucci gira anche il film televisivo coprodotto da BBC e Hbo, “La mia casa in Umbria”, di Richard Loncraine (2003), accanto a Maggie Smith e Timothy Spall, con il quale lavora di nuovo nel 2008 nel remake di “Camera con vista”, di Nicholas Renton prodotto da Itv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Doc- nelle tue mani”, sapete chi è l’ex fidanzato di Matilde Gioli? E’ un attore famoso quanto lei

Insomma, una carriera di tutto rispetto e in grande ascesa. Proprio come quella di Silvia Mazzieri. Anche per questo, li troviamo una coppia splendida.