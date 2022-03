Non accettate caramelle dagli sconosciuti, ma nemmeno da Mike Tyson…

Vittorie, film, arresti e gesti inconsulti. Questo è Mike Tyson. Adesso l’ex pugile lancia un nuovo incredibile prodotto

Uno dei “cattivi” per antonomasia. Uno dei pugili più forti e discussi di tutti i tempi. Capace di diventare – nel bene e nel male – un personaggio. Ben oltre il suo sport, storico ma di nicchia. Stiamo parlando ovviamente di Mike Tyson. Ecco la sua ultima trovata…

Soprannominato “Iron Mike”, “The Baddest Man on the Planet”, “Kid Dynamite” “King Kong”. Mike Tyson è considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi.

Una carriera molto importante: campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, con una breve parentesi nel 1996. Pugile fortissimo e spietato, nonostante la sua altezza non eccelsa. Mike Tyson, infatti, è alto appena 1 metro e 78 centimetri. Ma aveva una grinta, una forza e una cattiveria uniche sul ring.

Tanto da diventare un personaggio anche fuori dal quadrato. Lo ricordiamo infatti anche in alcuni film. Da “Crocodile Dundee 3” a “Rocky Balboa”, uno dei tanti capitoli della infinita saga creata da Sylvester Stallone. Ma anche nei due spassosissimi film “Una notte da leoni”

Anche se nella sua vita, ci sono episodi molto meno spassosi. Nel 1992 fu accusato di stupro nei confronti di Desiree Washington e condannato a 6 anni di carcere. Anche per questo, il nostro Iron Mike si è “guadagnato” la fama del “cattivo”.

La fama del cattivo non gli è arrivata quindi solo per la sua forza sportiva. E’ ormai iconica e un cult la sua performance del 28 giugno 1997. In quell’occasione perse la corona WBA in un match contro Evander Holyfield e nella loro rivincita fu squalificato per aver morso l’orecchio dell’avversario staccandogli un pezzo di cartilagine.

Le caramelle di Mike

Ed è strettamente collegata a quest’episodio la sua ultima trovata. Oggi 55enne, infatti, Mike Tyson ha abbandonato il ring ormai da diverso tempo. Ma resta comunque una leggenda. E, quindi, ogni suo movimento, ogni sua foto, ogni suo affare, continuano a essere una grande notizia a livello mondiale. Anche questa che vi proponiamo, che è certamente, molto singolare.

Mike Tyson ha messo in vendita le “Mike Bites”, caramelle alla cannabis a forma di orecchio. Sì, è proprio l’orecchio di Evander Holyfield, staccato a morsi durante il match per il mondiale dei pesi massimi del 28 giugno 1997 a Las Vegas: uno dei momenti più noti della sua carriera pugilistica.

Ricordate il vecchio adagio di non accettare caramelle dagli sconosciuti? Ebbene, forse fareste bene a non accettarle nemmeno da Mike Tyson.