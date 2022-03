Ambra Angiolini, è caduta nel vortice di una gravissima malattia – VIDEO

Conosciuta a tutti grazie a “Non è la Rai”, oggi è una attrice molto affermata. Ma, soprattutto, una donna forte e di enorme caratura umana

Dall’auricolare di “Non è la Rai”, quando veniva imbeccata da Gianni Boncompagni, ne ha fatta di strada. Parliamo di Ambra Angiolini, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Un’artista di primo piano a livello nazionale, che, peraltro, negli ultimi tempi ha dimostrato anche una grande caratura personale. Ed ecco il suo consiglio. E faremmo bene a seguirlo tutti.

Dopo “Non è la Rai”, che diventa e un vero e proprio fenomeno di costume, Ambra prosegue per qualche anno l’esperienza televisiva. Ben presto, però, capisce che la sua strada è un’altra: il cinema. E così inizia una carriera, tuttora in corso, e di grande successo.

La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica in “Saturno contro”, diretta da Ferzan Özpetek, le fa guadagnare consensi di pubblico e critica.

Grazie a quella interpretazione vince i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Tra gli altri film all’attivo, non possiamo non menzionare, “Immaturi” e “Immaturi – il viaggio”, ma anche “La verità, vi spiego, sull’amore”.

“Le persone sbagliate fuori dalla mia vita”

Per lei anche alcune relazioni sentimentali molto note. Dal 2004 al 2015 è stata compagna del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo.

Dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Una relazione, quest’ultima, la cui fine ha suscitato grandi polemiche.

E non sappiamo se si riferisca anche a queste sue esperienze quando dà un consiglio che tutti noi dovremmo seguire. Sul palco, nell’ambito di uno spettacolo, l’attrice ha infatti raccontato di aver avuto la sua prima esperienza sessuale all’età di 18 anni. Con l’uomo sbagliato.

Perché questi non l’avrebbe fatta sentire apprezzata, in primis fisicamente. Le disse – è il racconto di Ambra – che era grassa e che se l’avesse voluto rivedere avrebbe dovuto dimagrire.

A quel punto, quindi, Ambra, che in quel periodo è poco più di un’adolescente, cade nel vortice di una malattia grave e subdola, che colpisce soprattutto le giovani donne: la bulimia.

Inizia a vomitare non appena ingurgita qualcosa. Come un rigetto, per il cibo, ma anche per il proprio corpo.

Una malattia dalla quale non è facile riemergere. Ma oggi Ambra è una donna forte, forse anche a causa delle ultime relazioni. E può permettersi di dire questo: “Oggi vomito ancora: le persone sbagliate, fuori dalla mia vita”.

Un consiglio che dovremmo seguire tutti per stare meglio e stare vicini solo a chi ci apprezza realmente per come siamo.