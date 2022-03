Pino Strabioli, conoscete il compagno? Era un volto famosissimo di “Amici di Maria”

Personaggio poliedrico, che ha fatto del teatro la sua ragione di vita. Ma anche la musica: l’arte come stella polare

Regista teatrale, attore e conduttore televisivo. In tanti conosciamo bene Pino Strabioli, per averne apprezzato, negli anni, l’estro, ma anche il garbo e la pacatezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa figura molto amata dal grande pubblico.

58enne, vanta una lunghissima carriera teatrale. Sia come regista, che come attore. Una carriera lunga oltre 35 anni quella di Pino Strabioli, dall’esordio del 1986. Ha portato in scena opere di Luigi Pirandello, ma anche di Peter Ustinov e Sandra Milo. Considera come suo maestro il grande regista Paolo Poli.

Per lui, comunque, anche una lunga e proficua carriera televisiva. Esordisce in televisione nel 1992 a Telemontecarlo in T’amo TV, di Antonio Avati e Fabio Fazio. Nel 1993 conduce Complimenti allo chef di Giorgio Calabrese e nel 1994 Senza fissa dimora, di Pietro Galeotti. Nello stesso periodo inizia a collaborare con Rai 1 prendendo parte a 4 edizioni di Unomattina (1993-1997) e 3 edizioni di Unomattina estate (1993, 1997-1998).

Dopo aver condotto That’s Italia (2012) con Filippa Lagerbäck su La7d, dove racconta usi e costumi degli italiani, torna su Rai 3 con due cicli di Colpo di scena: l’edizione del 2014 dedicata ai grandi protagonisti della scena e l’edizione 2016 dedicata ai figli che raccontano i padri.

Ma nella sua lunga carriera televisiva non possiamo non menzionare anche diverse edizioni di “Cominciamo bene”, nonché una rubrica di spettacolo all’interno della trasmissione di divulgazione scientifica “Elisir”. Attivo tutt’oggi.

Qualche programma condotto nell’ultimo biennio: “Il caffè di Raiuno Estate”, “Premio Tenco”, “A grande richiesta – Una serata tra amici”, “Io li conoscevo bene” e “MinaCelentano”.

Il compagno di una vita

Insomma, un personaggio poliedrico, che ha sempre fatto dell’arte la propria stella polare. Non solo quella teatrale. Ma anche quella musicale.

Abbiamo già detto dell’ultima trasmissione dedicata a Mina e Celentano. Ma Pino Strabioli ha curato programmi e speciali su artisti del calibro di Patty Pravo, Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Fred Buscaglione, Luigi Tenco e Franco Califano.

Ma la sua formazione è sotto la guida di Patrick Rossi Gastaldi, con il quale prende parte a spettacoli di cabaret. Questi è conosciuto al pubblico di Canale 5 come docente di recitazione degli allievi del talent Amici di Maria De Filippi.

Un uomo molto importante nella vita di Strabioli. Non solo sotto il profilo professionale. Sono innumerevoli, infatti, gli spettacoli portati in scena, a vario titolo, dai due insieme. I due, peraltro, saranno sentimentalmente legati per circa 16 anni: “È iniziato così, un po’ per gioco e un po’ per davvero… Ho iniziato come tutti, facendo l’amante del regista. Poi siamo stati insieme 16 anni” ha detto in una intervista.