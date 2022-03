Doc-nelle tue mani, in arrivo la terza stagione | Tutto quello che c’è da sapere

La serie che sta conquistando milioni di spettatori tornerà con una nuova stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Doc- Nelle tue mani tornerà con una nuova stagione. La conferma è arrivata dai sceneggiatori della fiction, Francesco Arlach e Viola Rispoli.

Nel corso di un’intervista, hanno rivelato di aver iniziato a scrivere la terza stagione. Arlach e Rispoli hanno spiegato di essere pronti a ripartire dal finale dell’ultima stagione, andato in onda lo scorso 17 marzo.

Attualmente non è possibile svelare nulla ma i sceneggiatori hanno dichiarato che ci saranno molte nuove avventure per Doc e per il resto dei personaggi tanto amati dal pubblico. Ciò che sappiamo, per il momento, è che il cast subirà dei cambiamenti importanti.

Doc – nelle tue mani, il successo della serie di Rai 1

La serie, trasmessa a partire dal 2020 su Rai 1, ha conquistato oltre 7milioni di spettatori.

La trama si ispira alla vicenda del dottor Pierdante Piccioni. Quest’ultimo, dopo aver avuto un incidente stradale, ha perso la memoria dimenticando gli ultimi 12 anni della sua vita.

Nella fiction il protagonista è il dottore Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Lo stesso attore, tempo fa, aveva annunciato che la serie avrebbe avuto una terza stagione.

Per il momento la sceneggiatura è ancora nella sua fase iniziale di scrittura e non è stata annunciata la data di inizio delle riprese.

Gli impegni di Argentero avranno certamente un’influenza: l’attore, molto apprezzato e ricercato, dovrebbe iniziare a lavorare insieme a Can Yaman all’interno del cast del remake di Sandokan quest’estate.

Secondo le ipotesi, le riprese per Doc 3 dovrebbero cominciare in autunno o all’inizio del 2023. Di conseguenza, i fans potranno assistere alla nuova stagione tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Oltre alla conferma di Argentero, sappiamo che anche Matilde Gioli prenderà parte alla terza stagione di Doc. L’attrice nella serie interpreta la dottoressa Giulia Giordano e, qualche tempo fa, ha annunciato ai fans di aver dato la sua disponibilità per Doc 3.

Malgrado il pubblico si sia affezionato a tutto il cast della fiction, nella nuova stagione mancheranno alcuni personaggi.

È stata confermata l’assenza di Silvia Mazzeri: l’attrice ha recitato nel ruolo della specializzanda Alba, morta alla fine dell’ultima stagione.

Anche Giusy Buscemi, che interpreta la psicologa Lucia, non sarà presente. Sia Mazzeri che Buscemi sono in dolce attesa ed entrambe dovrebbero partorire in estate. Resta aperta la possibilità di un loro ritorno in futuro.