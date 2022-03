Aurora Ramazzotti, il dramma della fisicità | Mi hanno sempre confrontato con mia mamma!

Aurora Ramazzotti non si è certo mai fatta intimidire dalle sue importanti origini. Figlia di Eros e Michelle, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua travolgente simpatia. Ha rivelato di aver sofferto molto a causa dei continui apprezzamenti sulla sua fisicità, non all’altezza della celebre mamma.

La spigliata ragazza, dice di non essersi mai sentita in difficoltà per il suo lato estetico. Avrebbe vissuto con serenità se non fosse stato per il grande pubblico che continuamente l’ha messa al confronto con la travolgente sensualità di Michelle Hunziker.

La Ramazzotti, non si è mai voluta tenere lontana dai riflettori. Nel 2015 infatti debutta in televisione con X Factor. La celebre figlia d’arte conquista la conduzione del l’appuntamento settimanale del famosissimo talent show. Prosegue la sua conduzione anche negli anni successivi quando poi approderà a Mediaset.

E’ nel programma Puoi scommettere che la vediamo per la prima volta in TV accanto alla madre. Nonostante le ricorrenti accuse rivoltale alludendo a raccomandazioni da parte dei genitori, ha sempre dimostrato di avere stoffa da vendere e di poter essere in grado di inserirsi nel mondo della televisione grazie alla sua forza di volontà.

Nel 2020 diventa inviata del programma condotto da Adriana volpe, Ogni Mattina, della rete Tv 8. Nelle sue trasferte accanto a Flora Canto, racconta affascinanti storie di persone comuni e celebri.

E ancora negli occhi di tutti la provocatoria apparizione del 16 Febbraio del 2021 a Le Iene durante la quale Aurora ha esplicitamente criticato la scarsa presenza femminile del neonato governo Draghi. La conduttrice ha rimarcato la protesta disegnandosi un paio di baffi e affermando che “l’Italia non è un paese per donne.”

Aurora Ramazzotti: una celebrità sui social

Aurora oggi è una vera e propria star di Instagram. Il suo successo forse è dovuto anche al modo di mostrarsi così spontaneo e volutamente senza filtri. La sua schiettezza le ha fatto guadagnare oltre due milioni di followers che la seguono ogni giorno per il suo modo accattivante con il quale manda messaggi spesso inclusivi.

Uno dei temi a lei più cari è proprio quello che riguarda l’aspetto fisico. Parla spesso al pubblico per spronarli a non sforzarsi eccessivamente per assecondare le persone e ricevere complimenti.

Questo, infatti e ciò che l’ha fatta soffrire durante l’adolescenza. E’ proprio durante questo periodo delicato della crescita che si cerca di fingere di essere chi non si è veramente. E’ chiaro che lei, figlia di una mamma così appariscente, sia stata la prima vittima di frustranti complessi psicologici che, però l’hanno aiutata, in seguito, a sbocciare per le sue qualità intellettive.

Aurora, ha recentemente dichiarato di non aver mai voluto badare al suo aspetto fisico. Ha amato il cibo e la vita sedentaria piuttosto che lo sport. Ad un certo punto della sua vita, però, ha dovuto fare i conti con la malvagità della gente e, per la voglia di essere accettata, si è sottoposta ad intensi sacrifici.

La svolta della sua vita

Oggi la Ramazzotti racconta di essere riuscita a riprendere in mano la sua vita anche grazie all’aiuto del suo dolce ragazzo Goffredo. Parla di lui come del suo più caro amico che è riuscito a supportarla e a spronarla per essere la versione migliore di se stessa.

L’influencer ha smesso definitivamente di modificare i suoi scatti e ha deciso di rivolgersi ai follower in maniera schietta, mostrando la sua vita per quello che è, senza dover essere continuamente messa a confronto della, forse inarrivabile, bellezza di sua mamma Michelle.