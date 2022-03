Questa donna ha fatto innamorare uno degli attori più amati d’Italia | Sapete chi?

I due si sono conosciuti sul set e dal 2016 sono innamoratissimi. Anche se non amano particolarmente la ribalta

Anche lei fa l’attrice, anche se, negli anni, si è fatta conoscere non con il suo vero nome, ma con uno pseudonimo. Ha conosciuto l’attuale compagno – uno degli attori più apprezzati in Italia – su un set cinematografico. Di chi stiamo parlando? Seguiteci e lo scoprirete.

Lei si chiama Maria Teresa Merlino, anche se negli anni si è fatta conoscere con lo pseudonimo di Maresa. Proprio con questo pseudonimo ha partecipato a diversi cortometraggi, tra i quali “Non ho l’età” e “La signora M”.

Parliamo di una bellissima donna che, infatti, qualche tempo fa, ha anche vinto il concorso di bellezza “Miss Over” tenutosi a Roma. Ed è proprio romano doc l’attore cui è legata da qualche anno.

Lei ha una figlia nata nel 1996 da una precedente relazione e con il nostro attore famoso raramente si fa vedere in pubblico. I due, infatti, sono molto riservati. Per questo riteniamo sia importante raccontarvi la loro storia. Che, peraltro, dura da oltre 5 anni.

I due, infatti, si sarebbero conosciuti sul set di “Miami Beach”, uno dei tanti successi cinematografici cui ha partecipato il nostro attore romano. Di lei non conosciamo l’età, mentre possiamo dirvi che il compagno ha 59 anni. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

Innamoratissimi

Vi sveliamo di chi si tratta. Del grande Max Tortora, attore, comico e imitatore romano, che da anni ci fa divertire con i suoi spettacoli, i suoi sketch e i suoi film. Almeno da un ventennio, infatti, è sulla cresta dell’onda del successo.

Nel 2001 prende parte alla trasmissione Superconvenscion di Rai 2 e poi a Convenscion a colori dove lancia le imitazioni di personaggi come Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro. Ma tra le sue imitazioni più riuscite non possiamo dimenticare anche quella di Amadeus, con il tormentone della “scossa”.

La sua bravura lo porta anche a entrare prepotentemente nel mondo del cinema. Delle commedie e dei film comici, in particolare. L’esordio è, anche in questo caso, del 2001, con “Stregati dalla luna”, ma lo ricordiamo anche in “Natale in Sudafrica”, “Un matrimonio da favola” e “Vita da Carlo”, la fortunata serie di Carlo Verdone.

Per lui anche una presenza nel cast di “Loro” di Paolo Sorrentino. E, ovviamente, il film “Miami Beach”, del 2016, dove conoscerà e si innamorerà di Maria Teresa Merlino.