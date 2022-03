Massimo Giletti parla della sua malattia | Ha trovato la salvezza nella fede!

Massimo Giletti in questi giorni è protagonista di una notizia di cronaca rosa che ha riempito le pagine delle più importanti riviste di gossip. La notizia si contrappone, però, al drammatico racconto della sua malattia.

Il conduttore del programma d’approfondimento de La 7, in onda in queste settimane, ha confessato un amore segreto che dura da dieci anni. La sua riluttanza nel rendere nota la sua vita privata è stata, ultimamente, messa da parte.

La carriera televisiva

Massimo Giletti inizia la sua carriera in ambito giornalistico nel 1988 nel programma di Giovanni Minoli, Mixer. Rimane in redazione per sei anni, quando passa alla guida del programma d’intrattenimento Mattina in Famiglia.

Successivamente il conduttore sarà impegnato su Rai2 nel cast di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Da sempre sensibile alle campagne di solidarietà, si impegna per diversi anni nella maratona televisiva Telethon e Una voce per Padre Pio.

Giletti diventa, presto, volto di punta della rete ammiraglia della Rai. Gli viene affidato il programma Casa Raiuno e la striscia pomeridiana più seguita del weekend, Domenica In, dove affianca Mara Venier e Paolo Limiti.

All’interno del contenitore domenicale, il giornalista si ritaglia una striscia d’approfondimento che chiamerà l’Arena. Il talk show, dopo aver inanellato numerosi successi a livello di ascolti, diventa un programma autonomo che tratta argometi di politica, attualità e cronaca.

Nel 2017, dopo più di trent’anni al servizio della Rai, abbandona le reti pubbliche guadagnando un prezioso contratto in esclusiva con La 7.

Ancora oggi Giletti è al timone del suo programma che, nel trasloco verso la rete emergente, ha cambiato nome diventando, ironicamente, Non è l’arena.

Vita Privata

Massimo Giletti nasce a Torino nel 1962 da una possidente famiglia di industriali tessili.

Conclude i suoi studi classici nel capoluogo piemontese per poi laurearsi con lode in Giurisprudenza.

Da ragazzo, Massimo, dopo aver avuto una piccola esperienza lavorativa a Londra, si impiega come capo-reparto nell’azienda di famiglia.

E’ stato fidanzato per un periodo con la conduttrice Antonella Clerici e con la deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti.

Nell’estate del 2020 a seguito di un servizio sulle scarcerazioni di molti mafiosi all’interno del suo programma, riceve terribili minacce che lo costringono ad essere messo sotto scorta.

La malattia che lo ha colpito da bambino

Il bel conduttore, nonostante faccia di tutto per non parlare di sé, ha voluto condividere con i suoi follower la storia della sua sofferenza durante l’infanzia e l’adolescenza.

Giletti ha raccontato di aver scoperto in tenerissima età di essere affetto da una forma severa di scoliosi che lo ha costretto a durissime cure.

Massimo ha confessato di aver sofferto molto durante i numerosi ricoveri che ha dovuto subire. Ha dovuto portare indosso pesanti corsetti in gesso e busti di silicone che lo impedivano nei movimenti.

E’ anche per questo che il giornalista è da sempre vicino alla fede. Da piccolo ha intrapreso il percorso da chierichetto e racconta di essersi recato in pellegrinaggio a Lourdes più di trenta volte.