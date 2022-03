Nina Soldano: impossibile dimenticare un dolore così grande | Difficile rialzarsi!

E’ una fortuna poter contare su qualcuno che ci stia vicino, che ci dia forza e coraggio, nei momenti più difficili della nostra vita

Il tempo non allevia le ferite. Può solo, a volte, farci dimenticare temporaneamente il dolore. Anche grazie all’affetto di chi ci sta vicino. Ma poi quel dolore riaffiora, di tanto in tanto. E fa sempre male come nel primo giorno. E’ quello che, certamente, vive Nina Soldano.

Tra le più note attrici italiane, conquista la popolarità nel 1987, essendo tra i protagonisti di un programma cult della televisione italiana, “Indietro Tutta”, condotto da Renzo Arbore, dove interpreta Miss Sud. Dopo una lunga carriera tra cinema e televisione, diviene celebre per il ruolo di Marina Giordano nella fiction “Un posto al sole”.

Ma la sua carriera è lunghissima e variegata. Nel 1992 recita, insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in un episodio della sitcom “Casa Vianello”. Ma la ricordiamo anche ne “Il giudice Mastrangelo” e “Un caso di coscienza”. E’ anche nel cast del film “Paprika”, pellicola erotica cult del 1991 diretta da Tinto Brass.

Grazie alla sua carriera riceve, nel 2013, dall’Associazione Culturale Italiana di New York, un premio come attrice italiana più popolare all’estero. Inoltre, è stata ospite d’onore nel 2012, 2013 e 2015 al Festival della Canzone Italiana di New York.

Nel 2006 è tra i protagonisti dello show televisivo “Notti sul ghiaccio”, con Milly Carlucci.

Il dolore di Nina Soldano

Insomma, una carriera ricca di lavori importanti. Nina Soldano ha avuto il meritato privilegio di lavorare con personalità di enorme caratura, sia del mondo della televisione che del mondo del cinema.

E i riconoscimenti ricevuti, in tutto il mondo, sono la testimonianza più tangibile del successo riscosso non solo nel nostro Paese, ma anche Oltreoceano. Si è sposata a New York, nel 2016, con Teo Bordagni, ingegnere.

Ma, dicevamo, il lavoro e i successi possono solo mitigare i dolori e le perdite subite. Quelle poi patite da Nina Soldano sono davvero importanti. Qualche anno fa, infatti, ha perso entrambi i genitori. Un dolore dal quale è stato difficile rialzarsi, nonostante i continui successi professionali.

Fortunatamente, l’affermata attrice ha trovato conforto nel marito, che le è sempre stato vicino, sia nei successi di una carriera straordinaria, sia in quei momenti di dolore straziante. Ed è una fortuna, per chiunque tra noi, poter contare su qualcuno che ci stia vicino, che ci dia forza e coraggio, nei momenti più difficili della nostra vita.