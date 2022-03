Vanessa Incontrada, che intrigo amoroso! La sua storia paragonabile ad una soap opera americana

Vanessa Incontrada è sempre propensa a mantenere il massimo riserbo sulle sue questioni amorose, ma questa volta è finita al centro di una vicenda amorosa che poco ha da invidiare alle soap-opera americane. Una storia di unioni, tradimenti, relazioni tra congiunti, separazioni…

La bella italo-spagnola comunica costantemente attraverso i suoi social tutti gli aggiornamenti della sua vita lavorativa e non solo. Dalle immagini e dai video traspare serenità ed equilibrio familiare, ma a volte può essere che si indossi una maschera per difendere la sfera più intima.

Da poco tornata sul piccolo schermo con Fosca Innocenti, serie tv targata Mediaset, come protagonista a capo di una squadra completamente al femminile, Vanessa è contemporaneamente impegnata a teatro con Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? del regista Gabriele Pignotta.

Ma i suoi esordi risalgono a molti anni prima. Nel 2003 approda al cinema come protagonista de Il cuore altrove di Pupi Avati. Dopo poco tempo l’ha troviamo alla conduzione del Festivalbar 2005 e in contemporanea impegnata in altri progetti cinematografici. L’ Incontrada, infatti, si è sempre destreggiata tra teatro, televisione cinema e persino la radio.

L’ex modella ha avuto fortuna anche nella sua amata Spagna quando ha partecipato al film Todos estamos invitados di Manolo Gutiérrez Aragón. L’anno della svolta della sua carriera è, senza dubbio, il 2004 che la consacra regina della comicità italiana accanto a Claudio Bisio, al timone del fortunatissimo Zelig. Questo è sicuramente uno dei suoi progetti lavorativi più conosciuti che perseguirà per i successivi sei anni fino al 2010.

Tra novembre e dicembre dello scorso anno, l’Incontrada e Bisio sono stati gli esuberanti conduttori di tre serate evento di Zelig. La coinvolgente simpatia di Vanessa è stata anche l’arma vincente per essere notata da Antonio Ricci e aver così potuto sedere alla celebre scrivania di Striscia la notizia.

La conduttrice ha sempre lottato per mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori; raramente concede qualche immagine di suoi figlio attraverso le pagine web, ma la situazione intricata che l’ha legata al suo compagno è sicuramente degno di nota.

L’intreccio amoroso

Il fidanzamento tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ha avuto un esordio ai limiti dello scandalo. Il loro primo incontro è avvenuto quando entrambi erano impegnati: Rossano sposato con Chiara Palmieri e Vanessa fidanzata con il fratello della donna, Andrea.

I due però sono stati travolti dal colpo di fulmine e da quel momento si è scatenata una battaglia intestina che ha portato alla brusca separazione di lui e alla traumatica interruzione dell’amicizia che legava le due donne.

Anche se con non poche difficoltà la coppia ha iniziato una lunga convivenza che li ha portati a diventare genitori dell’ormai tredicenne Isal. Ma l’intrigo non finisce qui. E di poche settimane fa la notizia trapelata nelle pagine del gossip che li vuole arrivati al capolinea della loro relazione. Si parla di una separazione che ha portato non poche sofferenze nei due.

Ma è di questi giorni il vero colpo di scena! Vanessa, in occasione della festa del papà, dedica una tenera frase proprio al suo compagno (ex?) pubblicando un dolce scatto dell’uomo con Isal. Che sia un messaggio in codice per riconquistare il cuore del suo amato compagno?