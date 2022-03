Cristina Buccino, insieme alle sorelle le nuove “Kardashian italiane” | La loro rinascita

Dopo aver esordito in televisione, l’influencer ha deciso di dedicarsi totalmente ai social: la rinascita di Cristina Buccino, che insieme alle sorelle sta conquistando il web.

Ha esordito come modella e showgirl, debuttando in televisione nel game show Tutto per Tutto.

Dopo aver preso parte alla trasmissione Artù, ha raggiunto la popolarità con il programma Veline.

Il successo è arrivato con L’eredità. Nella trasmissione, Cristina Buccino ha conquistato i telespettatori nei panni della “professoressa sexy” dal 2010 al 2012. Nel 2015 è entrata nel reality show L’Isola dei famosi.

Nel 2019 la sua carriera ha avuto una svolta inaspettata: Cristina ha annunciato di voler abbandonare la televisione.

L’allontanamento dal mondo della televisione

“La televisione non mi interessa più” ha dichiarato nel corso di un’intervista, spiegando che ormai non è “né stimolante né educativa”.

Così la modella ha deciso di passare ai social network, dove è riuscita ad affermarsi come una delle influencer più apprezzate in Italia, con il suo profilo seguito da 2,7milioni di persone.

“Instagram è un mezzo che ti consente di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che è invece un mondo non dico finto, ma parallelo” ha proseguito.

L’influencer si è allontanata dal mondo della televisione, delusa dalle trasmissioni che “invece di intrattenere davvero cercano di scioccare il pubblico con il trash”.

Grazie ai social ha l’opportunità di comunicare con i suoi fans “sena filtri o paure”, in modo diretto e mostrandosi per quello che è realmente.

Cristina è solita condividere scatti legati al suo lavoro, pubblicizzando i brand con cui collabora, e momenti della sua vita quotidiana. Appassionata di fitness, pubblica anche diversi video e foto nei quali mostra i suoi allenamenti.

Cristina Buccino e le sue sorelle: le Kardashian italiane

Cristina Buccino ha un ottimo rapporto con le sue sorelle, Maria Teresa e Donatella, anche loro molto popolari sui social.

Insieme, le sorelle Buccino hanno realizzato il loro sogno dando vita ad un brand: MCD Beauty Life. Una linea di maschere di bellezza e patch per gli occhi.

“Essendo tre fan sfegatate della cura della pelle, dopo tanti anni ci siamo dette: perché non realizzare finalmente un nostro prodotto?” ha spiegato Cristina. Le Buccino, malgrado le diversità, sono molto unite e fiere di riuscire a lavorare insieme.

Come affermato da Cristina: “Siamo molto affiatate. Anche se abbiamo caratteri diversi troviamo sempre il modo di confrontarci costruttivamente“.

La progettazione della linea ha richiesto un anno di lavori ed ora le Buccino hanno rivelato di essere impegnate nella realizzazione di nuovi prodotti che presto saranno disponibili.

Insieme stanno vivendo la loro avventura da imprenditrici. Giovani, affascinanti e seguitissime sui social, sono state definite le “Kardashian italiane”.