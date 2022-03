Zlatan Ibrahimovic, dietro quella corazza e i tanti successi nasconde un grande dramma

Non solo grandi successi, la vita di Zlatan Ibrahimovic è stata segnata anche da un tragico dramma familiare: la scomparsa del fratello.

Tra i più grandi calciatori dell’ultimo ventennio, va sicuramente annoverato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è imposto nel calcio mondiale come uno degli attaccanti più forti facendo la storia in Italia e non solo. Arrivato in Italia dall’Ajax grazie alla Juventus, il bomber ora punta allo scudetto con la maglia del Milan.

Nell’ultimo periodo, Ibrahimovic sta meditando anche sul suo futuro: continuare a giocare almeno un altro anno o ritirarsi. Il club rossonero gli ha lasciato carta bianca per decidere, considerando il valore e l’importanza nello spogliatoio del calciatore.

Ora lo svedese è in gioco con la maglia milanista per la conquista dello scudetto, con la squadra al primo posto in classifica e che punta a tornare a vincere il tricolore dopo l’ultima vittoria arrivata nel 2011.

Ma la vita di Zlatan Ibrahimovic non è stata segnata solo da grandi successi, di squadra e personali, ma anche da un’infanzia e un’adolescenza difficile in Svezia con la famiglia che ha lottato contro la povertà per tanto tempo.

E in una intervista a SportWeek, l’attaccante del Milan ha raccontato della forza della madre Jurka che lavorava come domestica per portare avanti la famiglia: “Ci preparava i maccheroni con il ketchup, un piatto da poveri. Pane e latte, così ci riempivano la pancia. Aveva un budget piccolo e doveva cucinare per tanti figli. Mangiavo troppo e per questo mi buttava fuori”.

Il dramma di Ibrahimovic, la morte del fratello per una malattia

Una volta cresciuto ed affermatosi nel mondo del calcio come uno degli attaccanti più forte in circolazione, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto vivere un grande dramma familiare: la scomparsa di uno dei suoi fratelli.

Nel 2014, infatti, Sapka Ibrahimovic ha perso vita all’età di 41 anni a causa di una leucemia fulminante. Una tragedia che ha segnato la vita del calciatore del Milan e che ha cambiato per sempre il suo modo di vedere la quotidianità.

Dopo la morte del fratello, Zlatan ha cambiato radicalmente il suo modo di vivere accogliendo la filosofia del cogliere l’attimo; del Carpe Diem.

“Quando mio fratello Sapka è morto, quando se ne è andato via a 40 anni in 14 mesi la leucemia, ho capito che la vita va veloce, che bisogna stare bene e godere, perché non devi avere rimpianti”. Ha dichiarato Ibrahimovic ricordando il fratello.